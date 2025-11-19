Монголия стремится к более тесному инфраструктурному и гуманитарному сотрудничеству с государствами-членами ШОС

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 18 ноября 2025 года в Москве, Россия, где выступил с речью.

Премьер-министр отметил, что Монголия стремится к сотрудничеству с государствами-членами ШОС по крупным инфраструктурным, градостроительным и энергетическим проектам, а также в гуманитарной сфере, преследуя цель стать Transit Mongolia — ключевым торговым, туристическим, транспортным и логистическим узлом, соединяющим Азию и Европу.

Премьер-министр Занданшатар особо отметил такие национальные движения Монголии, как «Миллиарды деревьев» и «Продовольственное обеспечение и безопасность», направленные на смягчение последствий изменения климата, борьбу с опустыниванием и расширение водных ресурсов. В этом контексте он выразил приверженность Монголии укреплению всестороннего сотрудничества с государствами-членами ШОС.

Премьер-министр отметил, что Монголия проведёт в Улан-Баторе в 2026 году 17-ю сессию Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, подчеркнув, что конференция будет посвящена комплексным решениям в области адаптации к изменению климата, улучшения водных ресурсов и борьбы с деградацией земель. Премьер-министр Монголии пригласил страны-члены ШОС принять участие в ней на высоком уровне и с участием крупных делегаций.

В заседании Совета глав правительств ШОС принимают участие премьер-министры и министры иностранных дел Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Пакистана и Индии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения