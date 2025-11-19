Завод по переработке отходов в Улан-Баторе будет вырабатывать 35 МВт в год

CentralAsia (MNG) - Планируемый «Завод по переработке отходов в энергию» будет работать 8000 часов в год и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 35 мегаватт электроэнергии.

Администрация губернатора столицы Улан-Батора заявила, что в прошлом месяце подписала соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на строительство объекта, что стало одним из первых крупных проектов, реализуемых в соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве. Подрядчиком проекта выбрана компания Renshou Sichuan LLC. Завод, рассчитанный на сжигание 1500 тонн отходов в сутки, будет построен на участке площадью 10 гектаров в Морингиин Даваа, 12-го хороо района Хан-Уул. Инвестиции в проект составят $206.5 млн. Строительство займёт 30 месяцев, после чего объект будет передан правительству после 28-летнего срока эксплуатации.

В настоящее время только 11.4% отходов, доставляемых на три центральных полигона Улан-Батора, перерабатываются, а 88.6% захораниваются. Захоронение отходов сопровождается выбросами большого количества метана и представляет значительную опасность для окружающей среды.

На новом объекте будет внедрена передовая технология переработки отходов в энергию, которая исключает необходимость захоронения отходов на свалках благодаря их сжиганию для производства электроэнергии. В последние несколько лет концепция городского майнинга получила широкое распространение во всем мире, подразумевая извлечение ранее захороненных отходов, их сжигание для производства энергии и полное восстановление пострадавших экосистем.

Проект имеет большое экологическое значение для Монголии. На заводе будут бесплатно сжигаться не только муниципальные отходы Улан-Батора, но и отходы из сомонов Зуунмод, Алтанбулаг и Сэргэлэн аймака Төв. Кроме того, отходы, накопленные за последнее десятилетие на полигонах Улаанчулуут и Цагаандаваа, будут вывезены и сожжены, что позволит полностью восстановить окружающую среду.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения