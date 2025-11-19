Монгольские гиревики завоевали 12 медалей на чемпионате мира

CentralAsia (MNG) - На чемпионате мира IUKL по гиревому спорту 2025 года, проходившем в Хайнине (Китай), монгольские спортсмены завоевали шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 22 стран. Монголию представляли девять спортсменов, которые вернутся домой с 12 медалями. В весовой категории до 68 кг мастер спорта международного класса Буджав Энхбаатар завоевал три золотые медали в рывке, длинном цикле и сумме двоеборья. Эта победа принесла ему 10-е золото чемпионата мира.

Будучи студентом пятого курса Военной академии радиационной, биологической и химической защиты в Костроме (Россия), он также получил во время чемпионата сертификат международного судьи, став 47-м судьей международного уровня в мире и первым в истории судьей из Монголии в гиревом спорте.

Кроме того, в женской категории до 68 кг Ундрах Баадай завоевала две золотые медали, Мөнгөнсаран Мягмар – золотую и серебряную, а в мужской категории С. Мөнх-Эрдэнэ взял серебро и бронзу в весовой категории до 68 кг, Ц. Жавхлантөгс – серебро в весовой категории до 78 кг, а Г. Эрдэнэгэрэл – серебро и бронзу в весовой категории до 73 кг.

