Казахстан поддержал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе
Предыстория: Совбез ООН поддержал план Трампа по Газе, Россия и Китай воздержались

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по ситуации в секторе Газа.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует принятие Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2803 (2025) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе. Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа, а также других стран, внесших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня», - сообщили в МИД Казахстана.

По информации внешнеполитического ведомства, утверждение резолюции рассматривается как важный шаг на пути к деэскалации, восстановлению доверия между сторонами и продвижению к устойчивому миру на Ближнем Востоке.

«Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы «двух государств для двух народов», предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина», - напомнили в ведомстве.

В МИД добавили, что в рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами и посредниками процесса, а также к дальнейшему участию в международных усилиях по стабилизации ситуации, усилению гуманитарной поддержки и созданию условий для долгосрочного политического диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Казахстан станет первой страной, присоединяющейся к Авраамским соглашениям в его втором президентском сроке. 

