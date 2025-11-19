В Украине по делу о коррупции в «Энергоатоме» арестован бывший вице-премьер Алексей Чернышев

Алексей Чернышев

CentralAsia (CA) - Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышева в рамках уголовного дела о хищениях в компании «Энергоатом» — операторе украинских атомных электростанций, сообщает Hromadske 18 ноября.

Чернышев арестован на 60 дней, до 16 января 2026 года. Он может выйти на свободу из следственного изолятора под залог в размере 51,6 миллиона гривен (более одного миллиона евро).

По версии следствия, участники коррупционной схемы в «Энергоатоме» передавали Чернышеву деньги в так называемой прачечной — месте, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Участники схемы называли Чернышева как Че Гевара.

Сам Чернышев в суде отрицал, что причастен к хищениям. «Я не имел никакого отношения к этой организации и не имею», — заявил он. По его словам, он ничего не знает о кодовом имени «Че Гевара». Чернышев добавил, что не может внести залог, поскольку его счета арестованы.

По данным СМИ, Алексей Чернышев входил в круг доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского. Он занимал пост вице-премьера в 2024-2025 годах, в разные годы был министром общин и территорий, возглавлял «Нафтогаз», а также Киевскую областную государственную администрацию.

В Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины.