В Казахстане растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, школы переводят на дистанционку

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за неделю вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели 183 тыс. человек. По сравнению с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%. Об этом на заседании правительства 19 ноября рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Курсив.kz.

«Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса», — сказала она.

С 1 сентября в Казахстане зарегистрировано 1,4 млн случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024-2025 отмечается снижение на 20%. Среди них дети до 14 лет 66%.

В Казахстане также обнаружен штамм гонконгского гриппа, представляющий повышенную опасность для детей и беременных. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в стране с начала осенне-зимнего сезона зарегистрировано почти 600 случаев заражения.

В школах Восточно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областей вводят дистанционное обучение в связи с массовым заболеванием учеников и профилактикой ОРВИ.

В ВКО 3015 школьников из 169 классов в 23 общеобразовательных школах временно будут учиться из дома. Об этом сообщили в управлении образования области. Дистанционное обучение организовали в классах, где по состоянию здоровья отсутствуют более 30% учеников.

В Абайской области по итогам заседания штаба по эпидситуации тоже решили часть школьников перевести на дистанционное обучение, сообщает «Объектив Восток». Глава управления здравоохранения области Талгат Молдабеков рассказал, что с начала учебного года ОРВИ заболело 5558 учащихся, удельный вес заболевших школьников в общем числе заболевших составил 17,2%. В регионе также зафиксированы 25 случаев гриппа.

«Перевод на смешанный вид обучения обеспечивается в общеобразовательных организациях при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе», – говорится в сообщении, без указания точного количества классов, переведённых на дистанционный формат обучения.

В двух населённых пунктах Костанайской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за болезни учеников, сообщает «Наш Костанай». Всего в Костанайском районе очные занятия в школах отменили в 72 классах.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву и акиматам обеспечить строгий контроль качества медпомощи.

«Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан», — сказал он.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад.

