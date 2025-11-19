В Стамбуле состоялась встреча генсеков ТЮРКПА и ПА ОБСЕ

CentralAsia (CA) - В Стамбуле 18 ноября, в рамках 23-й Осенней сессии ПА ОБСЕ, прошла двусторонняя встреча генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между двумя парламентскими организациями, отметив многолетние партнёрские связи. Генсек ТЮРКПА напомнил о существенной поддержке Монтеллы в период становления ТЮРКПА и подчеркнул, что созданный более десяти лет назад потенциал взаимодействия остаётся прочной основой для дальнейшего развития.

Одним из ключевых вопросов стала возможность возобновления краткосрочной программы обмена опытом для сотрудников Международного секретариата ТЮРКПА в Копенгагене. Гасан отметил успешную реализацию аналогичной инициативы в 2010–2011 годах и выразил готовность запустить новую её версию.

На встрече также обсуждалась ситуация в регионе и роль парламентской дипломатии в укреплении мира. Генсек ТЮРКПА отметил положительную динамику после завершения карабахского конфликта и подчеркнул, что прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией создаёт условия для активизации сотрудничества между ТЮРКПА и ПА ОБСЕ.

Гасан подтвердил намерение ТЮРКПА получить статус наблюдателя в ПА ОБСЕ и выразил надежду на поддержку со стороны Монтеллы. В свою очередь Генсек ПА ОБСЕ положительно оценил стремление ТЮРКПА повысить уровень взаимодействия и заявил о готовности содействовать процессу получения статуса. Он также подчеркнул, что укрепление двустороннего сотрудничества благоприятно скажется на региональной стабильности.

Монтелла принял приглашение посетить Баку и штаб-квартиру ТЮРКПА, а также поддержал идею организации краткосрочной стажировки для сотрудников секретариата.

Во встрече участвовали представители Международных секретариатов обеих организаций.