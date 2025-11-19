Россия атаковала Украину 48 ракетами и 476 беспилотниками, в Тернополе 10 погибших

CentralAsia (CA) - В ночь на вторник Россия атаковала Украину 48 ракетами и 476 беспилотниками, сообщает Воздушные силы ВСУ.

В атаке были задействованы 40 крылатых ракет Х-101, 7 крылатых ракет «Калибр» и одна баллистическая ракета «Искандер-М», сообщается в утренней сводке. Кроме того, российские венные запустили 476 дронов, из них около 300 — «шахеды».

Большинство целей было сбито силами ПВО. Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных беспилотников на 14 локациях и падение обломков на 6 локациях. Основное направление удара — это Львовская, Тернопольская и Харьковская области, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате обстрелов в Харькове пострадали 46 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские военные атаковали Слободской и Основянский районы Харькова 19 БПЛА типа «Герань-2».

В Харькове повреждены 16 многоквартирных домов, 31 автомобиль, гаражный кооператив, подстанция ​​экстренной медицинской помощи, супермаркет, два троллейбуса, нежилое здание, административное здание, школа, перечислил глава администрации, написал он в Telegram.

Под удар дронами и ракетами также попал Тернополь. Как сообщает глава МВД Игорь Клименко, 10 человек погибли, 37 ранены.

«В Тернополе... повреждены два жилых 9-этажных дома. В одном – пожар, в другом – разрушения с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10:00: 10 погибших; 37 раненых. Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Есть люди и под завалами», - написал он в Telegram.