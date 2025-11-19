Зеленский и Умеров фигурируют в деле о коррупции в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении бизнесмена Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». Текст подозрения опубликовали народный депутат Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко, передает «Страна.ua».

«Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась в Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», - говорится в подозрении.

Также в тексте прямо указано, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова: компании первого осваивали средства Минобороны.

«Так, в течение 2025 установлены факты преступной деятельности Миндича Т.М. в сфере энергетики путем оказания им влияния на министра энергетики Украины Галущенко Г.В. и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Украины Умерова Р.Э. Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведения с ними, другими влиятельными должностными лицами государства систематических встреч по месту его фактического жительства. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р.Э., министра энергетики Украины Галущенко Г.В., а также других лиц», - сказано в документе.

Подозрение Миндичу объявлено по нескольким статьям:

о создании преступной организации;

о незаконном влиянии на высокопоставленных чиновников (министров энергетики и обороны);

о контроле за финансовыми потоками в энергетике;

об отмывании средств;

о вербовке участников преступной организации.

В одном из фрагментов текста указано, что Миндич оказывал покровительство министру Галущенко в глазах президента с целью контроля финансовых потоков в энергетике и отмывания денег: «В то же время при содействии министра энергетики Украины Галущенко Г.В. Миндичем Т.М. осуществлялся контроль за финансовыми потоками в отрасли энергетики Украины. Галущенко Г.В. в свою очередь получал личную выгоду путем покровительства Миндича Т.М. перед президентом Украины Зеленским В.А. и использования услуг, организованных Миндичем Т.М., по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем через доверенное лицо, советника министра энергетики Галущенко Г.В. - Миронюка И.».

В Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины.