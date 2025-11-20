Physical: Asia: объявлены победители – полная окончательная таблица лидеров и рейтинг стран

Автор подробно описывает спин-офф сериала Physical: Asia от Netflix здесь.

Спин-офф южнокорейского реалити-шоу Netflix демонстрирует противостояние восьми азиатских стран

Объявлены победители первого сезона шоу Physical: Asia. Это международный спин-офф популярного южнокорейского фитнес-реалити-шоу Netflix Physical: 100, гладиаторское соревнование, стартовавшее 28 октября. Команды из восьми стран соревновались в различных испытаниях, проверяющих силу, выносливость, силу воли и стратегию.

О чем Physical: Asia?

Подобно Physical: 100, участники — как женщины, так и мужчины — соревнуются друг с другом. Но, по данным Netflix, вместо индивидуальных участников здесь соревнуются страны, отобранные по спортивной истории и уникальным особенностям. Всего в Physical: Asia приняли участие 48 спортсменов — по шесть из восьми стран: Южная Корея, Япония, Таиланд, Монголия, Турция, Индонезия, Австралия и Филиппины. Среди звездных участников были филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, единственный в истории чемпион мира в восьми весовых категориях, и австралийский чемпион UFC в среднем весе Роберт «The Reaper» Уиттакер.

Поклонники Physical: 100 также знакомы с некоторыми членами южнокорейской команды: победителем второго сезона Амотти, звездой UFC Дон Хёном «Ston Gun» Кимом из второго сезона, а также борцом Чан Ын Силь и скелетонистом, олимпийским золотым призером Юн Сон Бином из первого сезона.

Что поставлено на карту?

Помимо национальной гордости, команда-победитель получила денежный приз в размере 1 миллиарда корейских вон (700 000 долларов США), что значительно превышает ставки в размере 300 миллионов корейских вон в первом и втором сезонах Physical: 100.

Какие были задачи?

«Мы построили декорации на площади размером с пять футбольных полей, используя 1200 тонн песка и 40 тонн стали», — рассказал продюсер Чан Хо Ги. «Наша цель состояла в том, чтобы гармонизировать разнообразную историю и культуру Кореи и Азии».

В первом испытании, «Территориальное завоевание», все восемь команд соревновались за четыре доступные платформы, расположенные на вершине песчаной дюны. Их целью было собрать как можно больше членов команды на одной платформе, борясь друг с другом среди зыбучих песчаных дюн.

Подобно музыкальным стульям, количество доступных платформ затем сократилось до двух, а затем до одной, поскольку команды с наименьшим числом участников на платформах выбывали из игры.

Во втором задании, «Спасение затонувшего корабля», две команды соревновались в доставке груза с затонувшего корабля в указанный пункт сбора в течение 20 минут. Команда, накопившая за это время наибольший суммарный вес груза, была признана победителем. Из восьми стран выбираются четыре команды-победителя, а четырем остальным проигравшим командам предстоит сыграть в смертельную схватку (Death Match), чтобы остаться в соревновании.

Слегка измененная версия Physical: 100, Death Match требовала от участников завладеть мячом на арене, а затем поместить мяч в штрафную площадку противника. Соревнование состояло из пяти раундов, каждый из которых увеличивал размер команды: от одного участника до пяти к финальному раунду. Две команды стали победителями, а две проигравшие выбыли из соревнования.

Ставки повысились в третьем испытании — матче за звание чемпиона команды, где шесть оставшихся команд были разделены на две группы по три человека. Затем каждая страна выбрала представителя, который примет участие в четырех матчах.

В первом матче двум участникам от каждой команды предстояло пробежать дистанцию ​​и перепрыгнуть через барьеры за как можно меньшее время. Во втором матче двум участникам пришлось держаться за два каменных тотема, каждый из которых весил 135 кг. Та команда, которая удерживала тотемы дольше всех, зарабатывала наибольшее количество очков.

Спортсменка сборной Монголии Адъяасурэн Амарсайхан (на первом плане) с Энх-Оргил Баатархуу в Physical: Asia

Третий раунд представлял собой соревнование по подвешиванию, в котором каждому участнику предлагалось провисеть на веревке как можно дольше. А в финальном поединке каждому участнику нужно было за отведенное время перебросить мешок весом в 14 кг через стену высотой в четыре метра на сторону соперника, при этом вес мешка увеличивался по ходу поединка.

В каждом матче начислялись разные очки, и две команды с наименьшим счетом выбывали из соревнования, не переходя к «матчу смерти».

В четвертом испытании, «Повторение битвы на канате», трем представителям каждой команды предстояло хлестать вверх и вниз длинную тяжелую веревку, ударяя по устройству, закрепленному на ее конце. У каждого представителя была одна минута, чтобы зарегистрировать необходимое количество ударов, при этом удары засчитывались только в том случае, если удар по устройству производился с необходимой силой. Страна, набравшая наибольшее количество очков за два раунда, вышла в пятый этап, а остальные три сражались за выживание в еще одном «матче смерти».

В этом «матче смерти», который назывался «толкание столба весом 1200 кг», по три члена каждой команды были прикованы к тяжелому столбу на круглой арене и должны были протолкнуть его через 100 кругов. Страна, набравшая наименьшее количество кругов к концу отведенного времени, выбывала, и в пятый этап оставалось всего три команды.

Перед пятым туром три оставшиеся команды соревновались в предварительном соревновании, в котором двое участников должны были пробежать на беговой дорожке. Победителем объявлялась команда, преодолевшая большее расстояние. Победившей команде предоставлялась особая привилегия просмотра карты для следующей игры.

В пятом испытании, «Завоевание замка», командам нужно было перевезти повозку с грузом в замок с подъемным мостом у ворот. После того как подъемный мост был опущен путем преодоления стены замка, необходимо было сначала заполнить щели в мосту тяжелыми деревянными балками, чтобы повозка могла проехать. Страна, которой потребовалось больше всего времени, чтобы добраться с повозкой до финиша, выбыла.

После «Завоевания замка» шестым и последним испытанием стал командный матч шесть на шесть, в котором проверялась выносливость и командная работа каждого участника. Игра была разделена на три игры. Первая представляла собой игру по толканию стен: каждая команда должна была затолкать три деревянных блока весом 100, 200 и 300 кг в зону противника. Команда, которая протолкнула наибольшее количество деревянных брусков дальше всего в зону противника, была объявлена ​​победителем.

Проигравшему в первой игре предоставлялась возможность выбрать вторую игру — перетягивание железного мяча. В этой игре всем шести участникам предстояло протащить железный шар, привязанный к их телам, до финиша. Игра состояла из пяти раундов, при этом вес шара увеличивался с каждым раундом. Команда, выигравшая больше раундов, объявлялась победителем.

Кто победил в Physical: Asia?

В первом испытании сборная Турции одержала победу после упорной стратегической игры «Территориальный захват», которая проверяла как физическую силу, так и выносливость.

После победы сборная Турции получила возможность выбрать соперников для второго испытания — «Спасение затонувшего корабля». Турция вышла в следующий раунд, выбрав и обыграв сборную Индонезии. В других матчах, организованных Турцией, Австралия победила Японию, Монголия — Филиппины, а Южная Корея — Таиланд.

В матче на выбывание «Смертельный матч» игрокам, набравшим наибольшее количество очков среди четырёх проигравших команд — Японии, Филиппин, Таиланда и Индонезии — была предоставлена ​​возможность выбрать себе соперников. Филиппины выбрали Таиланд, а Япония — Индонезию.

Филиппины и Таиланд стали первыми соперниками, причем Филиппины одержали верх и выбили Таиланд из соревнования, одержав победу в трех раундах.

В следующем раунде борьба за выживание между сборными Японии и Индонезии переросла в кровавую схватку, когда японский дзюдоист Соичи Хашимото случайно нанес порез индонезийскому пловцу Гленну Виктору Сутанто в подбородок, что еще больше обострило напряженность. Хашимото выиграл первый раунд для Японии, которая затем продолжила доминировать в «Матче смерти», в конечном итоге отправив Индонезию домой.

В конце пятого эпизода стало известно, что Пакьяо покидает шоу и возвращается на Филиппины. «Я хотел бы воспользоваться моментом и извиниться перед всеми. Мне придётся покинуть соревнования из-за других обязательств на родине», — сказал чемпион по боксу. «Кроме того, я хочу извиниться перед своей командой. Мы приехали сюда с одной целью. Продемонстрировать потенциал и возможности сборной Филиппин».

На смену Пакьяо пришел спортсмен по кроссфиту Джастин Эрнандес.

В третьем испытании, Team Rep Match, Южная Корея, Австралия и Филиппины попали в группу A, а Монголия, Турция и Япония — в группу B.

Австралия доминировала в группе А, легко выиграв первые три матча, оставив Южной Корее и Филиппинам бороться за выживание в матче по метанию мешка. Победитель второго сезона Physical: 100 Амотти одерживает ошеломляющую победу в битве с Эрнандесом, в конечном итоге отправив сборную Филиппин домой.

Затем настала очередь группы B, где Япония выиграла первую схватку с препятствиями. Монголия возглавила эту группу, выиграв захват тотема, а также схватку с подвешиванием, которая оказалась лёгким испытанием для артистки цирка Лхагвы-Очир Эрдэнэ-Очир, оставив Японии и Турции бороться за выживание в финальном матче по метанию мешка. Японский бейсболист Ёсио Итои продемонстрировал блестящую игру за свою страну в этом матче, выбив Турцию из соревнования.

В восьмом выпуске оставшимся участникам задали вопрос о том, с каким соперником они больше всего боялись бы встретиться в поединке один на один, и подавляющее большинство выбрали Эдди Уильямса, профессионального силача и самого сильного человека Австралии, вес которого составляет 113 кг, а рост — 1.9 метра.

Япония выиграла четвертое испытание, Battle Rope Replay, что обеспечило команде место в пятом испытании. Затем Австралия, Монголия и Южная Корея перешли к соревнованиям по перетягиванию столба весом 1200 кг Death Match. Однако это испытание имело свою изюминку — командам не разрешили отправить своих представителей, которые уже принимали участие в Battle Rope Replay, что крайне разочаровало Уильямса из сборной Австралии, поскольку он считал, что это испытание больше подходит ему.

Австралия показала худшие результаты в борьбе за столп, что выбило ее из соревнования.

Перед пятым испытанием три оставшиеся команды приняли участие в предварительном соревновании, в котором победила Южная Корея, что дало команде возможность взглянуть на карту для следующего испытания

После пятого испытания, Castle Conquest, участие Японии в шоу подошло к концу, так как команда набрала наименьшее количество очков, оставив Монголию и принимающую страну, Южную Корею, в последнем поединке.

Южная Корея доминировала в финальном испытании, выиграв две из трех игр и войдя в историю как победитель первого сезона Physical: Asia. Команда Монголии заняла почетное второе место.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

