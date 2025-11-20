В монгольском центре для детей с ограниченными возможностями открылся кабинет клинических навыков

В финансируемом Китаем центре для детей с ограниченными возможностями в Монголии открылся кабинет клинических навыков.

Во вторник здесь состоялась церемония открытия кабинета клинических навыков Монгольского центра реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями.

Выступая на церемонии, посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань отметила, что Монгольский центр реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями, построенный при содействии Китая, с момента открытия в 2019 году оказал помощь более 50 000 детей с ограниченными возможностями, что свидетельствует о крепкой дружбе между Китаем и Монголией.

г-жа Шэнь Миньцзюань

По этому случаю также состоялась церемония пожертвований на тему «Хөх тэнгэрийн доор хүн төрөлхтөний хайрыг түгээе!» («Под одним голубым небом, вместе строим любовь»).

Она отметила, что пожертвование и открытие комнаты клинических навыков являются конкретными мерами, принятыми Китаем в соответствии с принципами «дружелюбия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» для усиления поддержки улучшения условий жизни людей в Монголии и помогут Монголии улучшить свои возможности в области реабилитации и медицинского обслуживания.

Гэрэл Дондовдорж, директор Монгольского агентства по развитию инвалидов, заявила, что Монголия будет продвигать политические реформы в отношении прав людей с ограниченными возможностями в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, а также внедрять передовой международный опыт в рамках сотрудничества Монголии и Китая, чтобы дети с ограниченными возможностями могли пользоваться равными правами на развитие.

Представляя посольство Китая в Монголии, посол Шэнь Миньцзюан подписала соглашение о пожертвовании с Монгольским центром реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями, передала пожертвованные принадлежности и открыла комнату клинических навыков.

Комната навыков объединяет функции оценки реабилитации, обучения навыкам и обучающих демонстраций и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы обслуживания центра, предоставляя более конкретную реабилитационную поддержку детям-инвалидам в Монголии.

