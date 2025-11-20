Монгольские пастухи и фермеры посетили «умную ферму» канадского Olds College of Agriculture & Technology

Делегация из 13 человек, включая пастухов, фермеров и государственных служащих, посетила «умную ферму» колледжа.

Недавно Колледж сельского хозяйства и технологий Олдса принимал делегацию из 13 человек из Монголии, заинтересованных в поиске идей по стимулированию развития сельского хозяйства и трудоустройству молодежи в их родной стране.

Olds College of Agriculture & Technology — государственное высшее учебное заведение в Альберте, расположенное в городе Олдс (провинция Альберта), основанное в 1913 году как Olds Agricultural College. Колледж является членом Сети развития сельских районов Альберты.

В 1911 году колледж Олдс функционировал как демонстрационная ферма, финансируемая провинцией. 21 ноября 1913 года он открылся как Школа сельского хозяйства и домоводства Олдса под руководством У. Дж. Эллиота. Студенты изучали полеводство, механику сельскохозяйственных работ и домоводство. Кроме того, в то время провинциальное управление колледжем перешло из ведения Министерства сельского хозяйства в ведение Министерства высшего образования. В 2022 году колледж Олдс был переименован в Olds College of Agriculture & Technology (Колледж сельского хозяйства и технологий Олдса).

В ходе своего визита в прошлом месяце делегация посетила презентации исследовательских проектов, реализуемых через Центр доступа к технологиям в животноводстве (TACLP), а также рассказала о роли интеллектуальной фермы Олдс-колледжа.

Это позволило им лично ознакомиться с подходом колледжа к сельскохозяйственному образованию и прикладным исследованиям.

Этот визит стал частью проекта «Улучшение возможностей адаптации и устойчивости сообществ к изменению климата в Монголии» (ECCO-FARM), финансируемого Министерством глобальных дел Канады и реализуемого консалтинговой организацией Alinea International, базирующейся в Калгари.

«Делегация с нетерпением ждала возможности узнать о качестве и разнообразии программ, предлагаемых в колледже Олдс, поскольку обучение молодых людей в области сельского хозяйства является ключевым приоритетом для Монголии и проекта ECCO-FARM», — говорит старший директор проекта Alinea International Дебра Расмуссен.

«Особенно важным было увидеть доступные возможности практического обучения, поскольку они рассматривают вопрос о том, как лучше всего подготовить следующее поколение к продуктивной и перспективной карьере в сельском хозяйстве».

«Передовые исследования колледжа Олдс в области животноводства тесно связаны с основными темами проекта ECCO-FARM в Монголии», — говорится в пресс-релизе колледжа.

«Визит предоставил ценные возможности для обмена знаниями и сотрудничества между двумя группами.

Экскурсия на Smart Farm стала особенным событием, и делегация получила особую радость от возможности увидеть действующую исследовательскую мясную ферму в Канаде.

Помимо должностных лиц правительства Монголии, в поездке также приняли участие несколько пастухов и фермеров из Монголии.

Команде TACLP был вручен свиток на монгольском языке, написанный традиционным монгольским письмом, на котором было написано: «От монгольской делегации, Олдс-колледж, мы желаем вам всяческих успехов».

