Монголия предупреждает о сильном снегопаде и сильном ветре

Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг опубликовало предупреждение о сильном снегопаде и сильном ветре.
Начиная с четверга вечером на западные и центральные провинции страны обрушатся снежные бури, средняя скорость ветра составит 18–24 метра в секунду, сообщило агентство по мониторингу погоды.
Метеорологическое агентство страны предупредило жителей Улан-Батора и 21 аймака, включая скотоводов-кочевников, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности на случай возможных стихийных бедствий.
Монголия известна своим суровым континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким летом.
По данным метеорологического агентства, в настоящее время почти 68 процентов территории Монголии покрыто снегом.
Ранее в этом месяце в восточномонгольском аймаке Дорнод из-за сильного снегопада и метелей погиб один человек.
источник: MiddleAsianNews