Монголия предупреждает о сильном снегопаде и сильном ветре

CentralAsia (MNG) -  

Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг опубликовало предупреждение о сильном снегопаде и сильном ветре.

Начиная с четверга вечером на западные и центральные провинции страны обрушатся снежные бури, средняя скорость ветра составит 18–24 метра в секунду, сообщило агентство по мониторингу погоды.

Метеорологическое агентство страны предупредило жителей Улан-Батора и 21 аймака, включая скотоводов-кочевников, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности на случай возможных стихийных бедствий.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким летом.

По данным метеорологического агентства, в настоящее время почти 68 процентов территории Монголии покрыто снегом.

Ранее в этом месяце в восточномонгольском аймаке Дорнод из-за сильного снегопада и метелей погиб один человек.

