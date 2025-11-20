ООН принимает резолюцию Монголии о сельских женщинах

CentralAsia (MNG) - На заседании 14 ноября 2025 года Третий комитет 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию «Улучшение положения сельских женщин и девочек», инициированную Монголией. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в Facebook.

В общей сложности 3.5 миллиарда человек, или 43% населения мира, проживают в сельской местности или отдалённых районах, и половина из них, или 1.7 миллиарда, — женщины и девочки. Несмотря на это, согласно последним отчетам и исследованиям, прогресс в достижении глобальных целей и программ, связанных с гендерными вопросами, таких как Цель устойчивого развития 5, является медленным и недостаточным.

Например, в докладе, посвященном 30-летию Пекинской декларации и Платформы действий, подчеркивается, что сельские женщины непропорционально сильно страдают от нищеты, имеют ограниченный доступ к социальной защите и государственным услугам, включая инфраструктуру, образование и здравоохранение, сталкиваются с ограниченными возможностями трудоустройства и получения дохода, а также несут тяжелое бремя неоплачиваемой работы по дому и уходу. Их средства к существованию также крайне уязвимы к ухудшению состояния окружающей среды и изменению климата.

Поэтому делегаты Монголии включили в обновленную резолюцию положения, призывающие правительства, НПО и все заинтересованные стороны создать все необходимые условия для улучшения жизни женщин и девочек, проживающих в сельских, отдаленных и островных районах, особенно в условиях продолжающихся проблем, таких как экономический, финансовый, продовольственный и пищевой кризисы, технологические переходы и изменение климата. Резолюция также призывает обеспечить их равноправное и значимое участие в процессах принятия решений.

Резолюция Монголии «Улучшение положения сельских женщин и девочек» получила широкую поддержку государств-членов ООН, к числу соавторов присоединились 98 стран из всех регионов.

