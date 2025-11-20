экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и премьер-министр Монголии обсудили расширение сотрудничества
// МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Занданшатаром Гомбожавом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил положительную динамику товарооборота, который за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 7.9%, и выразил заинтересованность в развитии трехстороннего взаимодействия в формате Россия-Монголия-Китай.

Важным результатом переговоров стало решение о проведении до конца года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе. Монгольская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность дать разрешение на открытие филиала российского банка для улучшения системы взаимных расчетов.

Встреча продолжила серию дипломатических контактов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, председательство в которой завершил Москва в 2024–2025 годах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com