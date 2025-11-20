Достижения Монголии в области социального развития отмечены на саммите в Дохе

CentralAsia (MNG) - Второй Всемирный саммит по социальному развитию прошел в Дохе (Катар) с 4 по 6 ноября 2025 года, собрав мировых лидеров и высокопоставленных государственных чиновников для содействия инклюзивному и устойчивому социальному развитию. Об этом сообщается на странице Министерства семьи, труда и социальной защиты Монголии в Facebook.

Целью Саммита было устранение сохраняющихся пробелов и подтверждение приверженности Копенгагенской декларации о социальном развитии и ее Программе действий, дорожной карте по ее реализации, а также содействие прогрессу в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Правительство Монголии, представленное г-жой Саран Гомбожав, советником министра по делам семьи, труда и социальной защиты, приняло участие в пленарных заседаниях и было приглашено на две ключевые сессии: «Принципы развития человеческого потенциала: устойчивое к изменению климата и инклюзивное социальное развитие» и «Использование лидерства Азиатско-Тихоокеанского региона для содействия социальному развитию». Делегация представила инновационную политику Монголии, ее достижения и будущие цели в социальной сфере.

Несколько ключевых программ в Монголии были признаны образцовыми. К ним относятся модель реабилитации на уровне общин (CBR), продвигаемая в рамках Национальной программы по правам, участию и защите лиц с ограниченными возможностями (2018–2022 гг.); Программа всеобщей помощи детям (CMP), которая охватила 98 процентов детей независимо от дохода домохозяйства в рамках более широких реформ социального обеспечения в Монголии; и инициатива по восстановлению после COVID-19, которая продемонстрировала заметную устойчивость и адаптивность в смягчении экономических и социальных потрясений.

Также было отмечено эффективное сотрудничество Монголии с международными агентствами развития, позиционирующее страну как региональную модель инклюзивного социального развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Делегация подтвердила приверженность Монголии расширению доступа к социальной защите и улучшению услуг для уязвимых и новых групп населения, уделяя особое внимание здравоохранению и образованию.

В саммите приняли участие более 14 000 человек, включая 170 глав государств и представителей на уровне министров из примерно 40 стран. Мероприятие завершилось принятием Дохинской политической декларации, которая стала эпохальным обязательством по укреплению международного сотрудничества в области социального развития и ускорению прогресса в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году.

