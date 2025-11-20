экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Завтра — День гордости Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Согласно Закону Монголии о государственных праздниках и годовщинах, в стране ежегодно отмечается девять государственных праздников и годовщин.

Один из них, традиционная дата рождения Великого Чингисхана, приуроченная к первому дню первого зимнего месяца 1162-го лунного года (год Водяной Лошади), в этом году приходится на пятницу, 21 ноября 2025 года, и, следовательно, является государственным праздником.

Завтра исполняется 863 года со дня рождения Великого Чингисхана. С 2012 года этот день отмечается в Монголии как государственный праздник и является выходным днем.

В день празднования проводятся церемония почитания Государственного флага Монголии и другие торжественные мероприятия и соревнования по национальной борьбе.

