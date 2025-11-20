Гуманитарное сотрудничество — один из главных приоритетов ОТГ, - генсек Омуралиев

CentralAsia (CA) - Гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений взаимодействия в Организации тюркских государств (ОТГ), что подтверждает второе по счету заседание Сети Красного Полумесяца и Красного Креста тюркских государств, проходящее в Баку. Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Курбанычбек Омуралиев на полях встречи руководителей Сети Красного Полумесяца государств-членов ОТГ в Баку, передает Trend.

Он отметил, хотя сотрудничество в ОТГ охватывает более 45 направлений — от внешней политики, экономики, торговли, спорта и молодежи до сельского хозяйства и технологий — гуманитарное направление занимает одно из ключевых мест.

Генсек упомянул, что работа в гуманитарной сфере ведется по линии министерств по чрезвычайным ситуациям.

«В прошлом году в Бишкеке был принят и подписан главами государств главный ведомственный документ по гражданской защите. Это соглашение уже ратифицировано и скоро начнет действовать. Создание сети по линии Красного Креста и Красного Полумесяца также является продолжением нашего сотрудничества в этом направлении», - пояснил Омуралиев.

Он отметил, что сотрудничество не ограничивается только помощью во время катастроф, засухи или других бедствий. Исторически тюркские народы всегда помогали друг другу в трудные времена, и данное сотрудничество объединяет наши народы и продолжает многовековые традиции братства.