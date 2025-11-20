экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гуманитарное сотрудничество — один из главных приоритетов ОТГ, - генсек Омуралиев

CentralAsia (CA) -  Гуманитарное сотрудничество является одним из приоритетных направлений взаимодействия в Организации тюркских государств (ОТГ), что подтверждает второе по счету заседание Сети Красного Полумесяца и Красного Креста тюркских государств, проходящее в Баку. Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Курбанычбек Омуралиев на полях встречи руководителей Сети Красного Полумесяца государств-членов ОТГ в Баку, передает Trend.

Он отметил, хотя сотрудничество в ОТГ охватывает более 45 направлений — от внешней политики, экономики, торговли, спорта и молодежи до сельского хозяйства и технологий — гуманитарное направление занимает одно из ключевых мест.

Генсек упомянул, что работа в гуманитарной сфере ведется по линии министерств по чрезвычайным ситуациям.

«В прошлом году в Бишкеке был принят и подписан главами государств главный ведомственный документ по гражданской защите. Это соглашение уже ратифицировано и скоро начнет действовать. Создание сети по линии Красного Креста и Красного Полумесяца также является продолжением нашего сотрудничества в этом направлении», - пояснил Омуралиев.

Он отметил, что сотрудничество не ограничивается только помощью во время катастроф, засухи или других бедствий. Исторически тюркские народы всегда помогали друг другу в трудные времена, и данное сотрудничество объединяет наши народы и продолжает многовековые традиции братства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com