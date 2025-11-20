В Баку прошло заседание Совета президентов Тюркской Красной Сети ОТГ

CentralAsia (CA) - В Баку состоялось заседание Совета председателей Тюркской Красной Сети Организации Тюркских Государств (ОТГ). Об этом сообщает Азертадж.

Перед началом мероприятия участники посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, Аллею Шехидов, чтобы отдать дань памяти героям, отдавшим свои жизни за независимость и территориальную целостность страны, а также памятник «Шехидам турок».

В своем вступительном слове президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Асланов отметил, что Азербайджан демонстрирует свою преданность тюркскому сообществу не словами, а делами. Благодаря политике президента Ильхама Алиева Азербайджан стал одним из основных геополитических и экономических столпов Османской империи, примером чему служит недавний саммит в Габале. «Эти практические инициативы еще больше укрепляют наши культурные, научные и гуманитарные связи», – отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов заявил, что в свете геополитических трансформаций, происходящих в регионе и на международной арене, создание механизмов, основанных на совместном стратегическом мышлении и совместной деятельности СГС, становится как никогда важным.

«Тюркская Красная Сеть была создана в целях укрепления гуманитарной солидарности в регионе ОТС, обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и координации. С момента своего создания деятельность сети всегда находилась в центре внимания ОТС. Мы считаем, что деятельность Тюркской Красной Сети должна ограничиваться только оперативным реагированием на чрезвычайные ситуации, сеть также может выступать средством демонстрации гуманитарного права тюркских государств на глобальном уровне», - отметил Шарифов.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что одним из ключевых достижений в этой области является формирование механизма гражданской защиты. Он назвал это событие поворотным моментом в развитии гуманитарного сотрудничества между странами Содружества гуманитарных наук.

Президент Турецкого общества Красного Полумесяца Фатма Мерич Йылмаз подчеркнула важность организации совместных тренингов, проведения специальных программ обмена, разработки учебных модулей и применения цифровых решений, которые, по ее мнению, не только повысят оперативный потенциал, но и еще больше укрепят институциональные связи.

Президент Кыргызского общества Красного Полумесяца и Турецкого общества Красного Полумесяца Чингиз Джакипов подчеркнул значимость создания платформы «Красная сеть».

На совещании были рассмотрены итоговые мероприятия на 2025 год и определены Стратегические направления на 2026 год.

В Баку в рамках ежегодного заседания Совета президентов национальных обществ-членов Тюркской Красной сети Организации тюркских государств (ОТГ) подписана Декларация Тюркской Красной сети. Подписанный документ подтверждает взаимное сотрудничество и гуманитарную солидарность между национальными обществами стран-членов.

Декларация предусматривает расширение обмена информацией и опытом, реализацию совместных гуманитарных проектов, а также усиление скоординированного потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации и дальнейшее укрепление региональной солидарности.

Тюркская Красная Сеть, созданная в 2024 году в Бишкеке, является региональной гуманитарной платформой, объединяющей общества Красного Полумесяца и Красного Креста государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В этом году председательство в организации перешло от Кыргызстана к Азербайджану.

