Западные СМИ раскрыли подробности нового плана Трампа об Украине

CentralAsia (CA) - США в новом мирном плане по Украине, который был разработан при участии спецпосланников президентов США и РФ Стивена Уиткоффа и Кирилла Дмитриева, требуют от Украины сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и сократить численность армии вдвое. Об этом сообщают Financial Times и Axios со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

По данным Axios, план требует вывода ВСУ с 14% территории Донбасса и превращение в демилитаризованную зону, где ни одна из сторон не будет держать ни военных, ни вооружений. В обмен Кремль должен заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и, как утверждают источники издания, может даже согласиться вернуть некоторые земли при условии успешных переговоров.

США и другие страны, по плану Трампа, должны признать Крым и Донбасс российской территорией. От Украины этого не требуется. Однако она должна признать русский язык государственным, а также снять ограничения на деятельность РПЦ.

План Трампа также включает запрет на некоторые виды вооружений для ВСУ, прекращение поставок западных дальнобойных ракет и запрет на размещение в Украине любых иностранных войск, пишет FT.

Предложение Трампа «равносильно капитуляции Украины», пишет корреспондент FT Кристофер Миллер. По словам его источников, план представляет из себя просто перечень максималистских требований Кремля.

Логика американских чиновников заключается в том, что Украина должна сдать Донбасс, поскольку всего равно его потеряет, и поэтому «в ее интересах заключить сделку сейчас», сказал источник Axios.

Чиновники в Киеве, знакомые с предложением Трампа, назвали его неприемлемым без существенных изменений, пишет FT. По данным Axios, американские чиновники изложил детали плана секретарю СНБО Украины Рустаму Умерову.

Стивен Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в Анкаре чтобы обсудить американское предложение, но президент Украины отменил переговоры. По словам украинского источника Axios, Зеленский хочет обсудить план Трампа с европейцами. Американский чиновник сообщил изданию, что Зеленский привез в Анкару свой план, согласованный со странами ЕС, который «никогда не поддержит Россия».