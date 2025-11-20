экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв российского удара по Тернополю выросло до 26, - глава МВД Украины
Предыстория: Россия атаковала Украину 48 ракетами и 476 беспилотниками, в Тернополе 10 погибших

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате попадания российских ракет по жилым многоэтажкам в Тернополе выросло до 26 человек. Об этом вечером среды сообщил в соцсетях министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня — травмированы», — говорится в сообщении Клименко.

При этом, по словам министра, ещё 26 жителей разрушенных многоэтажек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Российские крылатые ракеты в ходе массированного удара по Тернополю в ночь на 19 ноября попали по двум девятиэтажным домам. В одном доме разрушены несколько верхних этажей, в другом полностью сгорели два подъезда. В пожаре, по словам министра Клименко, погибли 19 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com