Число жертв российского удара по Тернополю выросло до 26, - глава МВД Украины

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате попадания российских ракет по жилым многоэтажкам в Тернополе выросло до 26 человек. Об этом вечером среды сообщил в соцсетях министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня — травмированы», — говорится в сообщении Клименко.

При этом, по словам министра, ещё 26 жителей разрушенных многоэтажек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Российские крылатые ракеты в ходе массированного удара по Тернополю в ночь на 19 ноября попали по двум девятиэтажным домам. В одном доме разрушены несколько верхних этажей, в другом полностью сгорели два подъезда. В пожаре, по словам министра Клименко, погибли 19 человек.