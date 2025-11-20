В МИД РФ заявили, что не получали от США информации о соглашениях по Украине

Мария Захарова

CentralAsia (CA) - МИД России не получал официальной информации от США о «неких соглашениях» по разрешению конфликта в Украине. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью ТАСС.

Захарова утверждает, что материалы зарубежных СМИ о новых соглашениях по Украине могут быть заказными. Она отметила, что авторам подобных публикаций следует конкретизировать, откуда они получают информацию. «Есть официальные каналы, о которых знают в США, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться»,— сказала дипломат.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что «рамочное соглашение» о прекращении конфликта в Украине может быть согласовано «всеми сторонами» уже на этой неделе. О разработке нового плана по украинскому урегулированию накануне сообщал Axios со ссылкой на американских и российских чиновников. Собеседник Politico отмечал, что власти США надеются на согласие украинского президента Владимира Зеленского, который сейчас испытывает давление из-за ситуации на фронте и коррупционного скандала в стране.