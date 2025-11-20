Президент Узбекистана поручил наказать свыше 20 районных хокимов за «показуху» в вопросах занятости населения

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наказать свыше 20 хокимов (глав администраций) районов за серьезные недостатки и «показуху» в вопросах занятости населения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, информируя о видеоселекторном совещании 19 ноября, на котором обсуждались итоги работы по сокращению бедности и трудоустройства.

«Премьер-министру поручено в установленном порядке принять меры в отношении 20 хокимов — Яшнабадского, Бухарского, Гиждуванского, Касанского, Хатырчинского, Кумкурганского, Янгиюльского, Узбекистанского, Гулистанского, Яккабагского, Андижанского, Паркентского, Ташкентского, Нурабадского, Учтепинского, Чартакского, Давлатабадского, Алтынкульского, Кизирикского и Каганского районов — за подобное отношение к работе», — написал Асадов.

С его слов, президент распорядился освободить от занимаемых должностей хокимов Денауского и Чиракчинского районов, а также их первых заместителей. Несмотря на выделение этим районам сотен миллиардов сумов, руководители не выполнили задач по улучшению жизни населения.

С начала года за безответственность в выполнении задач по снижению бедности и обеспечению занятости в Узбекистане был уволен 261 ответственный сотрудник, еще 492 получили дисциплинарные взыскания. Президент подчеркнул необходимость изменения подхода и стиля работы со стороны заместителей хокимов, руководителей служб занятости, банков и «махаллинской семерки» с целью вывести из бедности около 400 тысяч наиболее нуждающихся семей.

«Министры, хокимы, руководители должны задать себе вопрос: насколько эффективно они используют созданные условия и возможности? Каковы результаты? Доходят ли итоги наших реформ до каждой семьи, до каждого дома? Как люди это ощущают? Таких вопросов много. Все руководители должны быть готовы. Год заканчивается, сегодня я проанализирую результаты и сделаю выводы по некоторым», — подчеркнул Мирзиёев.

Вместе с тем президент отметил, что в текущем году уровень безработицы в Узбекистане снизился до 4,9% по сравнению с 5,5% в прошлом году. В ряде городов, таких как Бухара, Каган, Навои, Зарафшан, Газган, Самарканд и Ширин, безработица упала ниже 4%, что близко к уровню естественной безработицы. 302 тысячи семей вышли из числа нуждающихся, прогнозируется снижение уровня бедности до 6% — против 8,9% в прошлом году. В ряде районов удалось сократить количество бедных семей в 4,5 раза, 105 тысяч семей начали получать доход, а средний заработок бедных семей вырос вдвое.

В качестве образцового в этом отношении президент назвал Узунский район Сурхандарьинской области, в котором насчитывается 51 махалля (община). Району было выделено 160 млрд сумов (более $13 млн), ему удалось привлечь $70 млн инвестиций, здесь открыто 47 предприятий, реализовано свыше двух тысяч микропроектов, в сфере обслуживания трудоустроено около тысячи человек, девять махаллей стали специализироваться на виноградарстве. В результате уровень бедности в районе снизился с 10,5% до 3%.

В 2026 году власти Узбекистана намерены снизить уровень бедности и безработицы до 4,5%. Для реализации этих целей в экономику будет направлено 450 трлн сумов ($37,5 млрд), из которых 140 трлн сумов ($11,6 млрд) предназначены для малого и среднего бизнеса в махаллях.