Узгидромет стал ежедневно советовать узбекистанцам носить маски из-за грязного воздуха

CentralAsia (UZ) - Агентство гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) начало ежедневно публиковать предупреждения о снижении качества атмосферного воздуха и рекомендовать жителям страны носить маски на улицах.

В частности, 20 ноября, по данным автоматических станций мониторинга, уровень содержания мелкодисперсных частиц PM10 в воздухе Ташкента составил 299 микрограмм на кубометр, что не превысило предельно допустимую концентрацию (300 мкг/м³). Однако показатель PM2.5 достиг 202 мкг/м³, превысив норматив в 3,4 раза (60 мкг/м³).

В Узгидромете пояснили, что рост концентрации загрязняющих веществ связан с резкими изменениями температуры, вызывающими атмосферную инверсию — процесс, при котором загрязнители оседают в нижних слоях воздуха. В агентстве подчеркнули, что неблагоприятные погодные условия сохранятся еще несколько дней. Жителям и гостям Узбекистана рекомендовано сократить пребывание на открытом воздухе и использовать защитные маски.

С 10 ноября ведомство начало регулярно размещать в своем Telegram-канале данные о концентрации частиц PM2.5 и PM10 в Ташкенте, сопровождая публикации картами города. Как отмечает «Газета.uz», ранее Узгидромет публиковал только среднегодовые показатели загрязнения.

Согласно национальному стандарту, утвержденному в мае 2024 года санитарными нормами СаНПиН 0053−23, предельно допустимое среднесуточное значение PM2.5 составляет 60 мкг/м³, а PM10 — 300 мкг/м³. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует значительно более строгие нормы — 15 мкг/м³ и 45 мкг/м³ соответственно.

По наблюдениям Узгидромета, рост загрязнения воздуха ежегодно фиксируется с приходом холодов, так как увеличивается потребление твердого топлива. Наиболее активными потребителями угля являются фабрики и заводы, а также тепличные хозяйства.

Деятельность последних вызывает особые нарекания общественности и местных властей. В частности, именно тепличные хозяйства власти Ташкента назначили виновными в загрязнении воздуха. По итогам рейдов в столице и столичной области была приостановлена деятельность свыше ста теплиц за нарушение требований экологической безопасности. 58 владельцев теплиц привлечены к административной ответственности.

Вопросы улучшения экологической ситуации обсуждались и на совещании под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, который потребовал усилить надзор и обеспечить прозрачность в управлении сферой. Министерству энергетики, хокимиятам (администрациям) Ташкента и Ташкентской области, а также Министерству экономики и финансов поручено определить объемы потребления газа теплицами, оценить состояние газораспределительных сетей и устранить перебои в снабжении. В числе приоритетов — внедрение энергоэффективных технологий обогрева и переход на альтернативные источники энергии, включая биогаз и солнечные системы.