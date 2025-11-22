ВОЗ лишится более 20% сотрудников из-за сокращения финансирования со стороны США

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что к середине 2026 года число ее сотрудников сократится на 22%. Как отмечается в докладе ВОЗ, это связано с решением нынешней администрации США выйти из международной организации, что влечет за собой прекращение финансирования.

США были крупнейшим донором ВОЗ, обеспечивая около 18% всего объема финансирования. Учитывая, что теперь эти средства поступать не будут, ВОЗ прогнозирует, что к июню 2026 года у нее станет на 2371 сотрудника меньше. Некоторые из них будут сокращены, часть выйдет на пенсию или уйдет по собственному желанию.

В январе 2025 года в ВОЗ работал 9401 человек, а рекорд за 15 лет по числу сотрудников был в декабре 2024 года — 9457. Наибольшее количество сотрудников будет сокращено в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (28%), чуть меньше — в африканском офисе (25%) и европейском (24%). Оставшееся общее число сотрудников — 7360 — самое низкое с 2014 года.

В докладе также указывается на дефицит финансирования в размере $1,05 млрд на 2026–2027 годы. Это меньше, чем в 2025 году — $1,7 млрд. Как отметил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, нынешний год «стал одним из самых сложных в истории ВОЗ», но она готовится «двигаться вперед в преобразованном и обновленном виде».