Из-за отключения электричества в некоторых районах Парижа без света остались 55 000 домов

CentralAsia (CA) - В четверг утром в Париже и соседнем регионе О-де-Сен произошли перебои с электричеством, в результате чего 55 000 домов временно остались без света, сообщают французские СМИ.

Помимо большого количества домов и квартир, отключение электроэнергии коснулось светофоров и уличных фонарей. Целые кварталы погрузились в полную тьму. Некоторые линии метро и пригородных поездов также были остановлены.

По данным оператора электросетей Enedis, которые приводит Le Parisien, отключение продолжалось около пяти минут. Однако для нескольких тысяч домов оно оказалось значительно более продолжительным.

По данным Enedis, отключение произошло в результате технической аварии на подстанции RTE в Исси-ле-Мулино. RTE управляет высоковольтными линиями электропередачи во Франции.

Оператор электросетей принес извинения за причиненные неудобства.