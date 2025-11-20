The Telegraph: Мирный план США предполагает, что Россия будет платить Украине «арендную плату» за Донбасс

CentralAsia (CA) - Новый план мирного урегулирования войны России с Украиной предполагает, что РФ будет платить «арендную плату» за контроль над Донбассом, пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники.

Точную формулировку этого пункта плана издание не приводит, сообщая лишь, что речь идет о «деньгах за землю», и предполагая, что речь идет о финансовой компенсации за то, что Украина лишится доступа к части своей территории, богатой полезными ископаемыми. Размер компенсации не уточняется.

The Telegraph также отмечает, что «договор аренды» позволит властям Украины не проводить общенациональное голосование по вопросу отказа от Донбасса, как это предусматривает конституция страны. При этом, подчеркивает издание, Украина юридически сохранит Донбасс как свою территорию, хотя фактически регион будет контролировать Россия.

О новом плане США по прекращения войны России с Украиной стало известно 19 ноября. По плану Украине предлагается фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза, отказаться от некоторых видов оружия и признать русский официальным государственным языком в стране.

По данным СМИ, подготовкой плана, состоящего из 28 пунктов, руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсуждал его со специальным представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украинскую сторону к работе над проектом соглашения не привлекали.