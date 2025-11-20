В России в 2025 году депортировали более 19 тысяч нелегальных мигрантов, - МВД РФ

Мигранты в РФ

В рамках проведения операции «Нелегал-2025» в период с июня по октябрь 2025 года из России были выдворены или депортированы более 19 000 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории страны, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства <...> Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам Волк, среди выявленных нарушений 100 тыcяч связаны с правилами въезда и выезда, транзитного проезда и пребывания в стране. Оставшиеся 28 тысяч нарушений зафиксировано в рамках трудовой деятельности иностранцев, отметила она.

Представитель МВД отметила, что в рамках операции было возбуждено около 4,8 тысячи уголовных дел об организации незаконной миграции и еще 1,5 тысячи — в связи с другими преступлениями (незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальное пересечение границы, а также терроризм и экстремизм).

Кроме того, правоохранители обнаружили 673 человека, разыскиваемых на федеральном уровне, 329 — на межгосударственном, 37 — на международном.