Страны Центральной Азии договорились о признании вузовских дипломов друг друга

CentralAsia (KZ) - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан договорились о взаимном признании дипломов, выданных вузами какой-либо из этих стран.

Как сообщает Zakon.kz, Кабинет министров Казахстана подписал постановление, одобряющее соответствующее межправительственное соглашение, 12 ноября 2025 года.

В постановлении говорится, что все стороны соглашения признают документы об окончании высших учебных заведений, имеющих аккредитацию в какой-либо из указанных пяти республик Центральной Азии (ЦА) и осуществляющих деятельность на законных основаниях.

Впрочем, есть оговорка, что квалификация специалиста должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к системе высшего образования. Если же будут выявлены существенные различия в требованиях, то допускается отказ в признании диплома другого государства.

Уточняется, что признание документов о получении высшего образования будет использоваться при устройстве на работу в другой республике ЦА, а также при стажировке или продолжении обучения.

В постановлении прописаны и другие нюансы. Так, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан согласились учитывать дипломы любых вузов стран региона. Но Казахстан признает только документы, выданные учебными заведениями из топ-1000 мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Вместе с тем указаны другие причины, на основании которых власти одной из стран региона могут отказаться признавать диплом, выданный вузом соседнего государства.

В их числе:

представление диплома не в установленной форме и отсутствие заверенной копии;

отсутствие приложения к диплому;

выявление несоответствия или противоречий, касающихся сведений об учебной программе, сроках и результатах обучения;

отсутствие подтверждения подлинности диплома со стороны вуза, выдавшего документ.

О том, что другие республики ЦА официально одобрили межправительственное соглашение, как это сделал Казахстан, не сообщалось. В частности, в Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана уточнили, что документ еще не прошел все внутригосударственные процедуры согласования.

