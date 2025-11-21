Исследование монгольской фигуристки опубликовано в ведущем журнале по спортивной науке и биомеханике

Марал-Эрдэнэ Гансух

Это делает её одним из самых опытных специалистов по фигурному катанию в мире. Её зовут Марал-Эрдэнэ Гансух.

Ее работа Angular momentum generation in the triple loop in figure skating («Генерация момента импульса в тройном риттбергере в фигурном катании») была опубликована в журнале Sports Biomechanics!! Летом этого года Марал-Эрдэнэ представила доклад о своем исследовании на конференции в Швеции.

Марал-Эрдэнэ Гансух

Недавно она получила степень магистра в Университете Чукё в Японии.

Аннотация

Угловой момент всего тела (УМ) является ключевым фактором для выполнения прыжка и стабильности приземления в фигурном катании. Однако механизм его генерации в тройной петле (Т-ЛП) остаётся недостаточно изученным. Целью данного исследования было восполнить этот пробел путём анализа сегментарных вкладов в генерацию углового момента. Десять фигуристок выполнили Т-ЛП, одновременно проходя трехмерный анализ движения. Хотя УM увеличился в первую очередь за счет участия верхних конечностей во время фазы скольжения, УM нижних конечностей увеличился более существенно во время переходной фазы, при этом особенно заметный вклад был от неопорной ноги. Небольшое снижение УM наблюдалось во время фазы разворота непосредственно перед взлетом. Эти результаты показывают, что в отличие от прыжков вне льда, где УM обычно генерируется руками и туловищем, Т-ЛП на льду предполагает другую стратегию.

Марал-Эрдэнэ Гансух

Марал-Эрдэнэ Гансух

Более того, не было обнаружено значимой корреляции между УМ при взлете и ключевыми параметрами прыжковой эффективности, такими как высота прыжка, скорость вращения или время полета. Это говорит о том, что для оптимального выполнения прыжка требуется скоординированная интеграция других биомеханических факторов, включая механику взлета и контроль позы в воздухе. Эти знания могут помочь в совершенствовании стратегий тренировок и оптимизации механики прыжков в фигурном катании.

