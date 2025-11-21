МДС объявил 4-го президента Монголии почетным докладчиком на Форуме IDU FORUM 2025

МДС объявил 4-го президента Монголии почетным докладчиком на Форуме IDU 2025 года

«Мы рады объявить Его Превосходительство Элбэгдоржа Цахиа — заместителя председателя МДС и 4-го президента Монголии — в качестве почётного докладчика на Форуме МДС 2025 года в Вашингтоне», — написал Международный демократический союз.

Далее «Президент Элбэгдорж, один из лидеров демократического перехода Монголии и давний поборник прав человека, открытого общества и глобального сотрудничества, обладает многолетним опытом работы на высших уровнях государственной службы», — написал Международный демократический союз.

«На протяжении всей своей карьеры он активно выступал за демократические институты, рыночные реформы, охрану окружающей среды и верховенство закона. Его неизменное лидерство в IDU отражает его непоколебимую приверженность укреплению свободы и демократии во всем мире».

«Для нас большая честь вновь приветствовать его на Форуме этого года, и мы с нетерпением ждем его уникальных и дальновидных взглядов на нашу встречу в Вашингтоне, округ Колумбия, 2–4 декабря», — отметил Международный демократический союз.

Международный демократический союз (МДС) (International Democrat Union) — международное объединение правых политических партий, придерживающихся консервативной, либерально-консервативной и христианско-демократической идеологий. Демократическая партия Монголии является членом этой организации.

Был создан в 1983 группой видных политических деятелей консервативного толка, среди которых были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, вице-президент США Джордж Буш-старший, канцлер ФРГ Гельмут Коль и мэр Парижа Жак Ширак, для координации политики, обмена опытом и выработки единой позиции по международным вопросам. Нынешним (с 2018 года) председателем МДС является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, до него организацию возглавлял Джон Кей.

Штаб-квартира организации расположена в Осло. Международный демократический союз подразделяется на несколько региональных отделений, среди которых Европейская народная партия, а также Международные Молодёжный и Женский демократические союзы.

Среди членов партии — большинство консервативных и христианско-демократических партий Европы, в том числе Союз за народное движение, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Консервативная партия Великобритании, испанская Народная партия, Новая демократия, а также несколько крупных внеевропейских консервативных сил, среди которых Республиканская партия США, Консервативная партия Канады, Либеральная партия Австралии и Национальная партия Новой Зеландии.

