Корея примет участие в реализации национальных проектов Монголии: производство стали и выплавка меди

CentralAsia (MNG) -

19 ноября 2025 года в Улан-Баторе состоялась 9-я очередная сессия Межправительственного совместного комитета Монголии и Республики Корея.

9-е заседание Совместного комитета прошло под председательством министра иностранных дел Монголии, руководителя Секретариата Кабинета министров и главы монгольской делегации Бямбацогта Сандага и заместителя министра иностранных дел Республики Корея и главы корейской делегации г-жи Ким Джин А. В заседании приняли участие представители министерств и профильных организаций обеих стран.

В начале встречи стороны отметили, что отношения и сотрудничество между Монголией и Республикой Корея развиваются во всех областях на высоком уровне «Стратегического партнерства», регулярно проводятся визиты и переговоры на высшем уровне, а также подчеркнули важную роль механизма Межправительственного совместного комитета в развитии реального торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Обе стороны согласились, что заключение Соглашения об экономическом партнерстве между Монголией и Кореей важно для увеличения торговли и инвестиций, открытия более широких рыночных возможностей для предпринимателей и предприятий, а также дальнейшего расширения экономического сотрудничества, и выразили свою приверженность обеспечению того, чтобы соглашение было взаимовыгодным и взаимоприемлемым для обеих сторон.

В Монголии насчитывается около 80 миллионов голов скота, из которых страна имеет возможность ежегодно вводить в хозяйственный оборот 20–30 миллионов голов. В целях улучшения торгового баланса между двумя странами было предложено сотрудничать в создании условий и возможностей для экспорта из Монголии в Республику Корея продукции животноводства, в том числе натуральной «эко» продукции, такой как шерсть, кашемир, кожа, мясо и мясные продукты.

Стороны также подчеркнули важность проведения плодотворных дискуссий по включению налоговых льгот для данной сельскохозяйственной и животноводческой продукции в рамках Соглашения об экономическом партнерстве.

Стороны заявили о своей неизменной нацеленности на успешную и эффективную реализацию крупных проектов и программ в областях взаимной выгоды, таких как городское развитие, полезные ископаемые и энергетика. Например, было подчеркнуто, что проекты «Создание совместного центра исследований редкоземельных металлов между Монголией и Кореей» и «Обеспечение устойчивого развития города Улан-Батора и поддержка сбалансированного регионального развития в Монголии» внесут важный вклад в расширение и развитие дальнейшего сотрудничества между двумя сторонами.

Кроме того, стороны договорились координировать сотрудничество по поэтапной реализации монгольских национальных мегапроектов, таких как производство стали и выплавка меди, в поддержку стратегических целей развития Монголии, а также привлекать в эти проекты передовые технологии и прямые инвестиции из Республики Корея.

Также принято решение рассмотреть ход реализации крупных проектов, реализуемых за счет льготных кредитов и помощи Правительства Республики Корея, активизировать их реализацию и успешно завершить, в частности, проект «Строительство котельных в 10 центрах аймаков», жилищные проекты «Солонго 1, 2» и «Баянголын ам».

Были проведены плодотворные обсуждения с целью позитивного разрешения трудностей, с которыми сталкиваются граждане Монголии при подаче заявлений на получение виз в Республику Корея, постепенного смягчения визовых требований в соответствии с принципом равных условий поездок для граждан обеих стран, а также достижения существенного прогресса в освобождении граждан, въезжающих в Республику Корея, от визовых требований, особенно в медицинских целях.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества не только на двусторонней основе, но и на международных и региональных площадках, а корейская сторона подтвердила свою неизменную поддержку нашей инициативы «Улан-Баторский диалог».

Кроме того, в связи с планами Монголии провести в 2026 году 17-ю Конференцию сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, корейская сторона выразила готовность поделиться опытом организации подобных конференций в прошлом и оказать поддержку.

Стороны договорились провести очередную 10-ю сессию Межправительственного совместного комитета между Монголией и Республикой Корея в Сеуле.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения