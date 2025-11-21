Образовательная инфраструктура столицы: к 2025 году откроется 12 новых школ и 24 детских сада

CentralAsia (MNG) -

В этом году в столице функционируют 668 детских садов, в которых воспитываются 135 582 ребёнка. В то же время в 326 общеобразовательных школах обучаются 412 273 школьника.

Строительные работы проводятся поэтапно в целях повышения качества и доступности дошкольного образования, обеспечения воспитанников комфортными условиями обучения, улучшения условий труда педагогов и персонала, а также увеличения доступности школ и детских садов в зоне обслуживания.

В этом году Департамент образования столицы инициировал 139 проектов развития, включающих 43 школы, 67 детских садов и 22 интегрированных комплекса начальных школ и детских садов.

Эти усилия соответствуют национальным приоритетам, изложенным в Среднесрочном плане развития сектора образования (2021–2030 гг.), в котором особое внимание уделяется равноправному доступу к качественному образованию и расширению инклюзивной, современной среды обучения.

По данным администрации губернатора столицы Улан-Батора, строительство учебных зданий и сооружений осуществляется в рамках данной политики, при этом финансирование осуществляется за счет средств государственного, столичного и районных бюджетов, а также иностранных кредитов и международной помощи.

В 2025 году в сфере образования планируется ввести в эксплуатацию 12 средних школ с общей численностью 8080 учащихся, 24 детских сада на 3930 мест в дошкольном образовании и 11 интегрированных комплексов начальной школы и детского сада на 3080 мест.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию семь школ, 19 детских садов, семь комплексов и один многофункциональный спортивный комплекс. До конца года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся пять школ, пять детских садов, четыре интегрированных комплекса и ещё один спортивный зал.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения