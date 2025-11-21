Строительные работы на ГЭС «Эрдэнэбурэн» идут на 18 процентов

CentralAsia (MNG) - Один из крупнейших энергетических проектов Монголии — строительство гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн» в западном аймаке Ховд, который импортирует электроэнергию из РФ, будет реализован за счет китайского кредита.

Строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС идёт быстрыми темпами. Выполнено 18 процентов работ. На объекте работают более 230 иностранных и отечественных специалистов.

По словам По словам Бямбацогта Сандага, члена правительства Монголии, министра Монголии и Управляющего делами правительства Монголии, на этапе строительства гидроэлектростанции будут временно трудоустроены 800–1000 человек, а после ввода ее в эксплуатацию на постоянной основе будут трудоустроены 60–80 человек.

На реке Ховд в сомоне Эрдэнэбурэн аймака Ховд строится гидроэлектростанция для обеспечения надежной работы энергосистемы западного региона Монголии и удовлетворения растущих потребностей региона в электроэнергии за счет внутренних источников.

Средства, необходимые для повторной разработки технико-экономического обоснования строительства гидроэлектростанции к 2015 году, были определены Законом о бюджете на 2015 год.

Сегодня западный регион обеспечивает большую часть своего общего энергопотребления импортной энергией из России, которая в 6-8 раз дороже отечественной. Тот факт, что производство и сфера услуг в западных аймаках растут недостаточо, напрямую связан с нехваткой энергии.

Потребление энергии в западном регионе составляет 160 млн кВт/ч в год, из которых 40% вырабатывается отечественной Дөргөнской ГЭС. Остальное импортируется из России.

Гидроэлектростанция «Эрдэнэбурэн» мощностью 90 МВт будет вырабатывать 360 миллионов кВт/ч энергии в год. После ее ввода в эксплуатацию можно будет полностью обеспечивать энергией западный регион, а также поддерживать энергетическую систему центрального региона.

