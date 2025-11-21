Уровень безработицы в Монголии снизился на 0.6% в третьем квартале

CentralAsia (MNG) -
Уровень безработицы в Монголии снизился на 0.6 процента в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в среду Национальное статистическое управление (НСУ) страны.
В период с июля по сентябрь в Монголии было зарегистрировано 80 600 безработных, более половины из которых — женщины. Самый высокий уровень безработицы наблюдался среди людей в возрасте от 15 до 24 лет.
По данным агентства, по состоянию на конец прошлого месяца общая численность рабочей силы в этой азиатской стране составляла более 1.5 миллиона человек.
По данным статистики, женское население Монголии составляет 1.8 миллиона человек, а общая численность населения страны превышает 3.5 миллиона человек. При этом каждая пятая женщина в Монголии имела степень бакалавра.
При рассмотрении численности работников по основным секторам экономики 49 процентов всех работников работают в сфере услуг и 26 процентов — в сельскохозяйственном секторе. Оставшийся процент работает в промышленности, строительстве, производстве и образовании.
Среди женщин 10% причин безработицы связаны с беременностью или уходом за маленькими детьми, а 8% — с отсутствием работы по специальности. Кроме того, граждане, не имеющие работы из-за отсутствия профессии или опыта, составляют 7.4% от общей численности населения.
Средний уровень безработицы в Монголии составлял 7.78% с 1990 по 2025 год, достигнув исторического максимума в 12.80% в четвертом квартале 2009 года и рекордно низкого уровня в 3.30% в четвертом квартале 2005 года.
источник: MiddleAsianNews