В октябре Монголия поставила в Китай 7.76 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - Импорт монгольского угля в Китай в октябре вырос на 20%, импорт из России сократился на 18%

По данным таможни, опубликованным в четверг, импорт монгольского угля в Китай в октябре вырос на 20% в годовом исчислении, поскольку соседняя Монголия продолжает получать выгоду от снижения объемов добычи в Китае и роста цен.

По данным Главного таможенного управления Монголии, в октябре она поставила в Китай 7.76 млн тонн угля. Однако это меньше рекордного объема, зафиксированного в сентябре, — 9.29 млн тонн.

По данным отраслевой группы, импорт угля в Китай может сократиться до 100 миллионов тонн в 2025 году.

Поставки угля из трёх других основных стран-поставщиков Китая снизились в годовом исчислении, поскольку в октябре Китай импортировал на 10% меньше угля.

Российский импорт сократился сильнее всего: на 18% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 6.79 миллиона тонн.

