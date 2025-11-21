В Баку прошла встреча министров юстиции стран ОТГ по вопросам укрепления правового сотрудничества

CentralAsia (CA) - В Баку прошло заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств, посвящённое вопросам укрепления правового сотрудничества.

Заседание прошло под председательством министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмадова при участии министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева, министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, министра юстиции Узбекистана Акбара Ташкулова, заместителя министра юстиции Кыргызстана Искендера Сыдыгалиева, а также генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

В своем выступлении генеральный секретарь ОТГ отметил ключевые направления сотрудничества в сфере судебной системы и правоохранительной деятельности в рамках ОТГ, подчеркнув важность укрепления взаимодействия между министерствами юстиции государств-членов для формирования эффективных механизмов сотрудничества, включая вопросы правовой помощи по гражданским делам и процессы цифровизации.

Участники представили информацию о правовых системах своих государств, а также о двустороннем сотрудничестве со странами ОТГ и отметили важность обмена опытом в области цифровизации между министерствами юстиции стран ОТГ.

По итогам заседания участники подписали совместное коммюнике второго заседания министров юстиции ОТГ. Было принято решение провести следующее, третье, заседание министров в Турции в 2026 году.