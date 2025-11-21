Монголия и Индонезия провели первый бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная торгово-промышленная палата (МНТПП) совместно с посольством Республики Индонезия в Пекине провели в Улан-Баторе первый бизнес-форум «Перспективы торговли и инвестиций», в котором приняли участие более 40 представителей бизнеса из двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте МНТПП.

Представители Министерства иностранных дел и Агентства по инвестициям и торговле выступили с докладами об экономическом и деловом климате Монголии. Участники обсудили возможности сотрудничества в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме, фармацевтике и других стратегических секторах.

В последние годы двусторонний товарооборот увеличился, достигнув $51.1 мл в 2024 году и $36.11 млн в первой половине 2025 года. Монголия экспортирует плавиковый шпат и шерстяную пряжу в Индонезию, а импортирует горнодобывающее оборудование, продукты питания и потребительские товары, пальмовое масло и фармацевтическую продукцию. Официальные лица отмечают открывающиеся возможности.

«Наши две страны поддерживают дружеские отношения на протяжении 69 лет и расширяют сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Это давнее партнёрство легло в основу сегодняшней встречи. Монголия и Индонезия занимают стратегические позиции в своих регионах и обладают значительным экономическим потенциалом. В последние годы наши деловые отношения укрепились благодаря практическому сотрудничеству и новым инициативам, а товарооборот неуклонно растет. Это показывает, что теперь у нас есть возможность расширить наше сотрудничество в более широком масштабе. Монголия обладает ресурсами в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме и технологиях, а Индонезия лидирует в АСЕАН по технологиям, инновациям и инвестициям. У нас есть широкий потенциал для создания новых партнёрских отношений — от производства халяльного мяса и продуктов питания до машиностроения, логистики и туризма. МНТПП всегда готова поддерживать двустороннее деловое сотрудничество на всех уровнях и помогать открывать новые пути для инвестиций и партнёрства», — отметил президент МНТПП Лхагважав Баатаржав.

Лхагважав Баатаржав

«Уверен, что это мероприятие станет важным мостом для объединения деловых кругов обеих стран. В преддверии 70-летия дипломатических отношений, которое будет отмечаться в следующем году, надеюсь, что обсуждения и представленные сегодня проекты к этому времени воплотятся в конкретные результаты. В последние годы многие молодые индонезийцы проявляют интерес к Монголии. Я был удивлён, насколько вырос этот интерес. В последние годы в интернете и мировых СМИ появляется всё больше интересной информации о Монголии. Поэтому число индонезийских туристов в Монголии, вероятно, увеличится в следующем году. Новый прямой рейс между Монголией и Сингапуром также способствует этому, поскольку Сингапур находится всего в часе лёта от Индонезии. Мы ожидаем, что этот маршрут будет способствовать росту торговли и потока людей. Индонезия очень заинтересована в импорте мяса и мясных продуктов, сертифицированных по стандарту «халяль», из Монголии. Индонезия — страна-производитель: мы производим большой объём фармацевтической продукции и заинтересованы в её экспорте в Монголию. Мы также видим потенциал в поставках фруктов и продуктов на их основе. С приближением 70-летнего юбилея мы должны стремиться вывести сотрудничество на более высокий уровень. Это приведёт к значительному прогрессу в экономической и торговой сферах», — заявил посол по совместительству Индонезии в Монголии Джаухари Оратмангун.

Джаухари Оратмангун

Генеральный секретарь МНТПП Саруул Булган выступила с презентацией о путях расширения экономического сотрудничества между двумя странами и увеличения товарооборота.

В её выступлении говорилось, что в следующем году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. В честь этого события более 20 представителей Индонезии, включая представителей пяти крупных компаний и официальных лиц, приехали в Монголию для обсуждения вопросов укрепления торговли и разработки новых планов сотрудничества. Индонезия — единственный член АСЕАН в «Группе двадцати», что отражает масштаб её экономики.

Саруул Булган

Она отметила, что у нас широкий спектр возможностей для сотрудничества. В частности, мы обсудили вопросы увеличения экспорта халяльного мяса и выполнения требований сертификации. Монголия также подчеркнула важность сотрудничества в области разведки и добычи полезных ископаемых. Кроме того, мы призвали к сотрудничеству с Монголией в области зелёной энергетики и привлечению инвестиций в эту сферу. В настоящее время Монголия экспортирует в Индонезию товаров на сумму всего около 300 000 долларов США, в основном это сельскохозяйственное сырьё, такое как шерсть и пряжа, а импортирует товары на сумму 51 миллион долларов США, включая тяжёлую технику и фармацевтические препараты. Монголия открыла своё посольство в Джакарте, а посол Энхтайван Дашням вручил верительные грамоты в прошлом году. С укреплением дипломатического присутствия нам необходимо сосредоточиться на соблюдении санитарно-гигиенических норм при экспорте мяса и тесно сотрудничать с профессиональными организациями, такими как Монгольская мясная ассоциация, чтобы получить доступ к этому крупному рынку с 280 миллионами потребителей.

Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения