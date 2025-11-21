экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На климатической конференции ООН в Бразилии вспыхнул пожар, пострадали 13 человек

CentralAsia (CA) -  На месте проведения климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен произошел сильный пожар, вынудивший всех эвакуироваться. Об этом 20 ноября сообщила газета The New York Post (NYP).

Уточняется, что пламя вспыхнуло возле китайского павильона и быстро распространилось на другие близлежащие зоны, включая павильоны Африки и молодежные секции.

По данным министра туризма Бразилии Селсо Сабино, 13 человек обратились за медицинской помощью после отравления дымом. Организаторы заявили, что пожар был локализован спустя шесть минут, но эвакуация продолжалась, и пока неясно, когда переговоры смогут возобновиться.

Причиной пожара, по предварительным данным, мог стать отказ генератора или короткое замыкание, сообщил губернатор штата Пара Хелдер Барбальо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com