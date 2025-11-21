На климатической конференции ООН в Бразилии вспыхнул пожар, пострадали 13 человек

CentralAsia (CA) - На месте проведения климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен произошел сильный пожар, вынудивший всех эвакуироваться. Об этом 20 ноября сообщила газета The New York Post (NYP).

Уточняется, что пламя вспыхнуло возле китайского павильона и быстро распространилось на другие близлежащие зоны, включая павильоны Африки и молодежные секции.

По данным министра туризма Бразилии Селсо Сабино, 13 человек обратились за медицинской помощью после отравления дымом. Организаторы заявили, что пожар был локализован спустя шесть минут, но эвакуация продолжалась, и пока неясно, когда переговоры смогут возобновиться.

Причиной пожара, по предварительным данным, мог стать отказ генератора или короткое замыкание, сообщил губернатор штата Пара Хелдер Барбальо.