Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

CentralAsia (CA) - Россия передала Украине 1000 тел, которые, «по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим». Об этом в четверг, 20 ноября, в своем Telegram-канале сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В ближайшее время следователи украинских правоохранительных органов и сотрудники экспертных учреждений МВД проведут идентификацию полученных останков, которая должна будет подтвердить или опровергнуть данные российской стороны.

В то же время российское госагентство ТАСС со ссылкой на источник подтвердило информацию о передаче Украине 1000 тел. Оно также сообщило, что РФ получила от украинской стороны останки 30 российских солдат. Аналогичными данными поделился с РБК и Шамсаил Саралиев - депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам войны в Украине.

Договоренности об обменах пленными и телами погибших были достигнуты по итогам июньских переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. Предыдущий обмен останками состоялся 23 октября, когда украинская сторона получила тела 1000 человек, российская - 31-го. Еще один такой обмен прошел 18 сентября, тогда Москва вновь отдала 1000 останков, а Киев - 24.

При этом уже после первого обмена телами, который прошел еще в июне, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 20 переданных российской стороной тел, как оказалось, принадлежат воевавшим на стороне России солдатам. В РФ обвинения отвергали.

Между сторонами проходят обмены и военнопленными. К примеру, в начале октября они передали друг другу по 185 взятых в плен военных. В этот же день состоялся обмен и гражданских - 20 на 20. До этого обмен военнопленными проходил 24 августа. Тогда вернули по 146 военнослужащих с каждой стороны, а также восемь жителей Курской области, находившихся в Сумах с февраля 2025 года.