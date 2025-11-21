Чистые иностранные активы банковского сектора Монголии в октябре сократились на 16.1%

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление (НСУ) сообщило в четверг, что чистые иностранные активы банковского сектора Монголии в октябре сократились на 16.1% в годовом исчислении, достигнув ₮7,0 трлн ($1.9 млрд).

В октябре чистые внутренние активы банков Монголии достигли ₮38 трлн ($10.65 млрд), что на 12.7 процента больше в годовом исчислении.

Между тем, совокупные сбережения в коммерческих банках Монголии продемонстрировали устойчивую динамику, достигнув к концу октября 2025 года общего объема в ₮23.9 трлн ($6.69 млрд).

Отмечается, что сбережения в долларах США существенно выросли, увеличившись на 22.9 процента, в то время как сбережения в монгольских тугриках продемонстрировали более скромный рост — на 15.4 процента.

В настоящее время в Монголии действует около 1500 филиалов 12 коммерческих банков.

