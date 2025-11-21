Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2025» стала участница из Мексики

CentralAsia (CA) - Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала Фатима Бош из Мексики. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Корону самой красивой девушке мира вручала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024», датчанка Виктория Тейлвиг. Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Конкурс проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке.

Фатима Бош сделала первое заявление после своей победы. «Я бы хотела носить эту корону, чтобы нести свет туда, где была только тьма, чтобы вдохновить девушек и женщин поверить в силу своего голоса, но, прежде всего, чтобы они поверили, что им достаточно того, кем они являются сегодня», — сказала титулованная красавица.

Новая обладательница титула «Мисс Вселенная» рассказала о личной жизни. «У меня нет парня. Любовь может подождать», — заверила Фатима с улыбкой.

Рост Фатимы 1,74 метра. Возраст — 25 лет. Она получила степень бакалавра в области дизайна одежды и моды в Иберо-американском университете.

Накануне финала «Мисс Вселенная-2025» произошел крупный скандал. Во время подготовительных мероприятий один из организаторов конкурса — тайский предприниматель Нават Ицарагрисил — публично раскритиковал Фатиму Бош за то, что она не присутствовала на спонсорской фотосессии, назвав девушку «тупой». Сам Ицарагрисил заявил, что не использовал это слово. Из-за перепалки с Бош бизнесмен вызвал охрану, чтобы ее вывели из помещения, в знак солидарности помещение покинули еще несколько конкурсанток.

Этот инцидент осудил другой организатор конкурса — мексиканский бизнесмен и президент Miss Universe Organization Рауль Роча Канту. Тайского предпринимателя отстранили от работы.

Как писал Bloomberg, между Канту и Ицарагрисилом в целом возникли разногласия из-за разных подходов к конкурсу. Тайский бизнесмен стремится превратить его в развлечение с упором на рекламу и инфлюенсеров, которое будет приносить прибыль, а Канту отвергает этот подход и хочет, чтобы «Мисс Вселенная» оставалась «платформой для расширения прав и возможностей женщин».

В этом году во время конкурса произошли и другие громкие события. Один из членов жюри, ливанско-французский композитор и бизнесмен Омар Арфуш заявил о своем уходе, пригрозив организатором судом из-за фальсификации. По словам Арфуша, было проведено «тайное голосование» среди тех, кто не входит в официальное жюри, с целью предварительного отбора 30 лучших из 136 участников. Арфуш подчеркнул, что у одного из участников неофициальной группы были романтические отношения с одной из кандидаток.

Организаторы конкурса отвергли эти обвинения, заявив, что группа лиц, о которой говорил Арфуш, была официальным отборочным комитетом для некой «отдельной инициативы социального воздействия».