Украинский депутат опубликовал 28 пунктов мирного плана США по Украине

- 12:52, 21 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Анонсированный американскими СМИ мирный план вечером 20 ноября был опубликован в телеграм-канале депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее.
Власти США пока не прокомментировали подлинность опубликованного нардепом документа. Ранее содержание некоторых пунктов мирного плана Вашингтона раскрывали Politico, Reuters, FT и другие издания.
1. Суверенитет Украины будет подтверждён.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.
3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.
4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.
5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.
6. Численность ВСУ будет ограничена (6) 00 000 человек.
7. Украина согласится закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО согласится внести в свои статуты положение о том, что Украина не будет принята в альянс в любой момент в будущем.
8. НАТО согласится не размещать войска на территории Украины.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
10. Гарантии США:
- a. США получат компенсацию за гарантию;
- b. Если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию.
- c. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены;
- d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.
12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:
- a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
- b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;
- c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
- d. Развитие инфраструктуры.
- e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.
- f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.
13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
- a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.
- b. Соединённые Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике, а также других взаимовыгодных корпоративных возможностей.
- c. Россия будет приглашена вернуться в G8.
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:
$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.
15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.
16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину;
17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года. — РБК);
18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.
20.Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:
- a. Украина примет нормы ЕС в отношении религиозной толерантности и прав языковых меньшинств.
- b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;
- c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены;
21. Территории:
- a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами.
- b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения.
- c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
- d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону;
22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства;
23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю;
24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:
- a. Все оставшиеся в плену и тела погибших будут обменены по принципу «все за всех».
- b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;
- c. Будет реализована программа воссоединения семей.
- d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
25. Украина проведёт выборы через 100 дней.
26. Все стороны, участвующие в этом конфликте, получат полную амнистию за действия, совершённые во время войны, и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.
27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.
28. После того, как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.