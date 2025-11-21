Казахстан создал каналы связи с соседями из-за падения дронов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Казахстан принял меры для защиты от беспилотников, залетающих на территорию страны. Об этом в кулуарах Сената сообщил министр обороны Даурен Косанов, передает Kazinform.

«Мы приняли превентивные меры. Создали подвижные группы противовоздушной обороны, выставили на боевое дежурство вертолеты и самолеты-истребители. Также с сопредельными государствами установили оперативную связь», — сообщил Косанов.

Журналисты поинтересовались, известно ли, откуда прилетели дроны, упавшие на территории Казахстана. Косанов ответил, что это «прилеты из тех стан, где идет военный конфликт», добавив, что так происходит «из-за действия приспособлений радиоэлектронной борьбы».

«Из-за этого беспилотники падают на территориях Польши, Молдовы, Венгрии, стран Балтии. Мы работу ведем», — добавил министр.

В конце октября этого года вблизи села Кызылтал Западно-Казахстанской области взорвался беспилотник неизвестного происхождения, который нес боевой заряд. Сразу после этого Минобороны усилило контроль воздушного пространства страны. Ранее на западе Казахстана также не раз находили упавшие беспилотники (но без боевого заряда).