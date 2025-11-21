Украина прокомментировала мирный план Трампа на заседании Совета безопасности ООН

CentralAsia (CA) - Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 20 ноября, говоря о мирном плане, предложенном США, напомнила, что у ее страны есть «красные линии», которые «являются четкими и незыблемыми», передает «Украинская правда».

«Мы никогда не признаем — ни официально, ни каким-либо другим образом — временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины как российскую», — сказала она.

«Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численности и возможностей наших Вооруженных сил. Мы также не будем терпеть никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, к которым хотим присоединиться», — заявила Гайовишин. «Мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности наш язык», — добавила она.

При этом заместитель постпреда Украины при ООН подчеркнула, что ее страна готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от США.

Мирный план, подготовленный в администрации президента США Дональда Трампа при участии российских представителей, в числе прочего предлагает Украине фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза, отказаться от некоторых видов оружия и вступления в НАТО, а также признать русский официальным государственным языком в стране.