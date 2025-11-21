США в мирном плане предложили Украине гарантии безопасности по 5-й статье устава НАТО, - Axios

CentralAsia (CA) - США в дополнение к «мирному плану» по Украине из 28 пунктов, предполагающему уступки со стороны Киева, разработали дополнительное рамочное соглашение, посвященное гарантиям безопасности подвергшейся нападению России стране. Проект документа, который публикует Axios, включает в себя гарантии защиты по образцу статьи № 5 Устава НАТО, обязывая США и союзников ответить агрессору, напавшему на Украину, в том числе военным путем.

Согласно проекту договора, любое будущее «масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное вторжение» РФ в Украину «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». США вместе с европейскими союзниками, говорится в документе, отреагируют соответствующим образом. «Эти меры [реагирования] могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными», — сказано в проекте.

Эти гарантии безопасности, согласно соглашению, будут действовать в течение первых 10 лет после завершения боевых действий и могут быть продлены по согласию сторон. Свои подписи под документом ставят Украина, Россия, США, Евросоюз и НАТО. Контроль за соблюдением договора возлагается на Совместную мониторинговую комиссию под руководством европейских партнеров и при участии США.

В проекте мирного соглашения, который ранее был разработан совместными силами США и РФ и 20 ноября опубликован нардепом Украины Алексеем Гончаренко, помимо сокращения численности ВСУ и фактической передачи Донбасса Москве содержался пункт о гарантиях безопасности Киеву со стороны Вашингтона, однако подробно он не раскрывался.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, новый проект о гарантиях безопасности еще будет обсуждаться с европейскими партнерами и в него могут быть внесены коррективы. Администрация Трампа рассматривает это соглашение как «большую победу» для президента Владимира Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины, сказал собеседник.

Американский чиновник также отметил, что предложение о гарантиях безопасности Украине уже представили российской стороне, но пока не ясно, потребуется ли в конечном итоге на нем подпись президента Владимира Путина.