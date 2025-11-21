На авиашоу в Дубае разбился самолет

CentralAsia (CA) - На авиасалоне Dubai Airshow 2025 потерпел крушение индийский истребитель Tejas, сообщает Associated Press. Катастрофа произошла во время демонстрационного полета.

Крушение самолета произошло в 14:10 по местному времени. На видео инцидента, появившемся в интернете, видно, как самолет падает на землю, после чего появляется пламя и столб черного дыма.

Что произошло с пилотом, пока неизвестно — утверждений о катапультировании нет. ВВС Индии готовит официальное заявление.

Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций. Эти истребители имеют для Индии решающее значение в связи с необходимостью обновления собственного авиапарка и усилением Китая и Пакистана, отмечал Reuters.

Dubai Airshow 2025 — выставка аэрокосмической и оборонной промышленности, которая проходит раз в два года. Участие принимают примерно 1,5 тыс. компаний из 115 стран.