Следователи не нашли следов взрывчатки на разбившемся C-130 армии Турции

CentralAsia (CA) - В разбившемся на территории Грузии турецком военном самолете не нашли следов взрывчатки. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на отчет криминалистической лаборатории жандармерии.

Минобороны Турции накануне сообщало, что осмотр черного ящика продолжается на объектах оборонной компании Turkish Aerospace Industries. Сообщение министерства передает GZT. Там указано, что обломки самолета изучат на заводе по техническому обслуживанию воздушных судов в Кайсери.

Турецкий самолет C-130 вылетел из Азербайджана и потерпел крушение 11 ноября вблизи грузино-азербайджанской границы. Погибли 20 военнослужащих. Турция приостановила полеты всех C-130 до выяснения причин крушения самолета.

Основная версия крушения — техническая неисправность, сообщал Karar. По видеозаписям и осмотру места падения известно, что до удара о землю у самолета отделились носовая и хвостовая части. По информации источников Milliyet, причиной разрушения могла стать коррозия фюзеляжа. В Минобороны Турции отмечали, что C-130 проходил техосмотр месяц назад.