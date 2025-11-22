МНП Монголии избрала Учрала Ням-Осора своим председателем, — The Diplomat

Учрал Ням-Осор выступает после победы на выборах председателя МНП

CentralAsia (MNG) -

Ознаменуют ли эти перемены новую главу в истории правящей партии или обещание реформ — всего лишь фасад?

Внутри Дворца спорта «Буян-Ухаа» в Улан-Баторе холодный ноябрьский ветер сменился шумом 2200 делегатов правящей в Монголии Монгольской народной партии (МНП).

31-й съезд МНП, состоявшийся 15 ноября и проходивший под девизом «Единство-Решения-Развитие», был не просто рутинным голосованием за руководство; это была отчаянная попытка восстановить доверие после года коррупционных скандалов, политической борьбы и невыполненных экономических обещаний.

В центре этого важного события оказался Учрал Ням-Осор, 38-летний первый вице-премьер Монголии, который с большим перевесом голосов (94.95%) стал новым председателем МНП. Сможет ли этот технократ возродить МНП, или его восхождение — лишь отточенная попытка сохранить статус-кво?

Для Монголии, страны с населением 3.5 миллиона человек, оказавшейся между геополитическим весом Китая и России, выбор МНП имеет колоссальные последствия. Партия практически беспрерывно правит страной с 2016 года, но её легитимность в последние годы пошатнулась. Скандал, связанный с коррупцией в рамках программы «Запасы угля» на 2025 год, – аналогичный краже из шахты «Таван Толгой» в 2022 году, обошедшейся государству в миллиарды долларов, – привёл к отставке бывшего спикера парламента Амарбаясгалана Дашзэгвэ, а бывший премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подал в отставку в июне на фоне протестов против произвола элиты. К моменту созыва партийного съезда рейтинг одобрения МПП упал ниже 30 процентов, а оппозиционная Демократическая партия (ДП) набирала силу со своими антикоррупционными лозунгами.

Учрал, обладающий «неплохой» репутацией и достижениями в цифровой политике и экономической дипломатии, стал «кандидатом по перезагрузке» от МНП — фигурой, которая могла бы преодолеть фракционные разногласия и одновременно убедить избирателей в серьезности намерений партии в отношении перемен. Но пока делегаты приветствовали его победу, скептики задавались вопросом: было ли это подлинным разрывом с прошлым или просто очередным шагом в цикле кризиса и косметических реформ МПП?

Опасные расчеты МПП: почему Учрал, почему сейчас?

Чтобы понять выбор Учрала, нужно сначала осознать экзистенциальный кризис МПП в 2025 году. Проблемы партии начались в начале 2025 года, когда появились вирусные видеоролики, на которых девушка сына Оюун-Эрдэнэ щеголяла роскошными автомобилями и дизайнерскими сумочками — оскорбление для монголов, живущих в условиях инфляции в 9.2% и бедности в 27.1%. В Улан-Баторе вспыхнули протесты, и в июне Оюун-Эрдэнэ проиграл вотум недоверия, что привело к распаду коалиции МНП с ДП.

Его преемник, опытный политик Занданшатар Гомбожав, добился не намного лучших результатов: к сентябрю и началу октября он оказался втянут в конфликт с Амарбаясгаланом, спикером парламента и председателем МНП в то время, из-за обвинений Амарбаясгалана в хищении угольных запасов государственного месторождения Таван Толгой. Амарбаясгалан подал в отставку, а Занданшатар пережил вотум недоверия в законодательном органе только благодаря вмешательству Конституционного суда.

К ноябрю руководство МНП находилось в полном беспорядке. Старая гвардия партии, представленная Занданшатаром и бывшими чиновниками, была запятнана скандалом, в то время как молодые члены требовали чистки от укоренившихся интересов. Учрал оказался идеальным компромиссом.

Будучи депутатом парламента с 2016 года, Учрал занимал должности министра цифрового развития и коммуникаций (2022–2024 годы), главного секретаря кабинета министров (2024–2025 годы) и первого заместителя премьер-министра с июня 2025 года. Важно отметить, что в отличие от своих предшественников он не связан с угольным сектором — эпицентром коррупции в Монголии. Его дипломы по менеджменту и гуманитарным наукам Университета Их Засаг, соучредителем которого является его семья, а также международная стажировка в России и Малайзии (по имеющимся данным, также в рамках некоторых программ в Великобритании) позволяют ему ориентироваться на евразийском перекрестке Монголии, одновременно налаживая связи с «третьим соседом» — Западом.

Досье Учрала демонстрирует прагматичные достижения. Будучи министром цифровых технологий, он продвигал проект «Чингис Сат», сотрудничая с SpaceX и французской Thales Alenia Space для запуска спутника в 2027 году, который обеспечит удалённые степи широкополосным доступом в Интернет, укрепит электронное управление и повысит устойчивость к стихийным бедствиям.

В экономическом плане он выступил посредником в заключении торгового соглашения Евразийского экономического союза 2025 года, предусматривающего снижение тарифов на 367 товаров с целью увеличения двусторонних потоков на сумму $3 млрд, а также в сделке по добыче урана с компанией Orano Mining в Зөөвч-Овоо на сумму $1.6 млрд, пообещав сотни рабочих мест и диверсификацию доходов от добычи угля.

Но и здесь есть корни разногласий. Связи его семьи с конгломератом «Их Засаг» и «Хунну Групп» вызывают ропот. Ошибка 2023 года — проведение через парламент за 72 часа расплывчатого «Закона о защите прав человека в социальных сетях», раскритикованного как цензурный ход, — повлекла за собой президентское вето и международное осуждение, продемонстрировав подверженность Учрала партийному давлению в вопросах свобод. Теперь он представляет опальный закон как «урок смирения», но это подчеркивает потенциальное столкновение между его реформаторским фасадом и укоренившейся лояльностью.

Решение МНП поддержать Учрал также было знаком смены поколений. В свои 38 лет он является самым молодым председателем МНП за последние десятилетия, что резко контрастирует с геронтократической старой гвардией партии.

Его «Стратегия E-4», представленная на съезде с целью оптимизации деятельности партии, нашла отклик у молодых делегатов: Efficiencу - эффективность (цифровизация партийных процессов), Ethics - этика (антикоррупционные аудиты и система «защиты осведомителей»), Empowerment - расширение прав и возможностей (обучение молодых кандидатов) и Equity - равенство (гендерные квоты и выборы на основе исследований). Для руководства МНП Учрал был очевидным выбором для обновления бренда партии.

Что ждёт Учрал дальше? Власть, ограничения и вопрос президентства

Победа Учрала поднимает насущный вопрос: останется ли он только председателем МНП или будет стремиться к более высокой должности, например, посту спикера или премьер-министра? На данный момент ответ указывает на необходимость тщательного балансирования. МНП выбрала модель «двойного руководства»: Занданшатар остаётся премьер-министром, а Учрал возглавляет партию – такое решение призвано умиротворить как «фракцию стабильности» (старую элиту, опасающуюся быстрых перемен), так и «фракцию развития» (молодых городских профессионалов, поддерживавших Учрала). Такое разделение труда является намеренным: Занданшатар занимается повседневным управлением, а Учрал формирует избирательную стратегию МНП в преддверии президентских выборов 2027 года и парламентских выборов 2028 года.

Однако пост премьер-министра, возможно, не будет снят с повестки дня навсегда. Если Занданшатар оступится — будь то из-за экономических ошибок или новых обвинений в коррупции — Учрал может вмешаться.

Роль Занданшатара в реализации плана развития Монголии «Новое доверие — действие, инновации» на 2026–2030 годы (целью которого является ежегодный рост ВВП на 6% и вхождение в топ-50 стран по уровню глобальной конкурентоспособности) станет ключевым испытанием. Успех в этой области — создание рабочих мест, сдерживание инфляции и диверсификация за пределами горнодобывающей промышленности — может сделать его незаменимым.

Что касается президентства, то, согласно конституции Монголии, кандидаты на пост президента должны быть не моложе 50 лет. На данный момент кандидатами на пост президента от МПП, вероятно, будут люди старшего возраста: Занданшатар (55), Бямбацогт Сандаг (52, нынешний глава аппарата правительства) и другие. Задача Учрала — обеспечить электоральное преимущество МПП на выборах 2027 года, чтобы, когда он получит право баллотироваться, партия была достаточно сильна, чтобы поддержать его.

Учрал также может столкнуться с противодействием со стороны внутреннего круга МНП — «совета старейшин» (политического комитета), обладающего неформальной властью. Их поддержка Учрала условна. Они видят в нём инструмент для восстановления имиджа партии, но не потерпят реформ, угрожающих их интересам.

Например, стратегия Учрала «E-4» предусматривает ограничение срока полномочий высокопоставленных партийных чиновников — прямой вызов старейшинам, находившимся у власти десятилетиями. Если он будет слишком настойчив, старая гвардия может от него отвернуться.

«Старейшины дали Учралу поводок, — сказал один монгольский аналитик на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно. — Он достаточно длинный, чтобы он выглядел реформатором, но достаточно короткий, чтобы одернуть его, если он переступит черту».

Почему тяжеловесы отсидели: фракционные сделки и обдуманные отступления

Убедительная победа Учрала подняла вопрос: где же остальные тяжеловесы МПП? Ответ кроется во фракционной политике МНП и в тихих сделках, предшествовавших съезду.

Такие деятели, как Бямбацогт Сандаг (51 год, один из ключевых организаторов съезда, нынешний главный секретарь кабинета министров), Энхбаяр Жадамба (52 года, министр сельского хозяйства и лёгкой промышленности), Тэмуулэн Ганзориг (44 года, член парламента) и Амарсайхан Сайнбуян (52 года, бывший заместитель премьер-министра), отказались баллотироваться. Единственный соперник Учрала, Лхагважав Батболд – партийный организатор среднего звена и нынешний президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), не имеющий поддержки ни одной фракции, – не имел ни единого шанса.

По слухам, циркулирующим в кофейнях Улан-Батора, старейшины МНП оттеснили более грозных соперников, включая сторонников Занданшатара и перебежчиков из ДП, чтобы обеспечить победу Учрала. «Это были не выборы, — сказал аналитик. — Это была коронация. МНП хотел иметь «чистое» лицо, поэтому они расчистили поле».

Бямбацогт, близкий союзник Занданшатара, не имел особых стимулов бросать вызов Учралу. Они тесно сотрудничали по торговому соглашению ЕАЭС и урановому проекту «Орано», а роль Бямбацогта как руководителя аппарата правительства дает ему возможность влиять на реализацию политики. Участие в выборах и поражение ослабили бы его; вместо этого он поддержал Учрала, обеспечив себе место в новом руководстве. Между тем у Энхбаяра может не быть сильной фракции. Его портфель обязанностей (безопасность, сельское хозяйство и легкая промышленность) не так значителен, как экономические и цифровые функции Учрала, и у него нет четкой базы поддержки среди делегатов. Для него отказ от участия в мероприятии был прагматичным решением избежать неловкой ситуации.

Для молодых потенциальных претендентов, таких как депутат Тэмуулэн, риски, связанные с участием в выборах, перевешивают выгоды. Учитывая, что кандидатуру Учрала поддержали как Постоянный комитет, так и ключевые лидеры фракций, оспаривание ее кандидатуры было бы бесполезным жестом и, скорее всего, привело бы к политической маргинализации. История наказания инакомыслящих со стороны МНП, примером которой стало исключение Демократической партии из правящей коалиции в июне, создала культуру подчинения, где лояльность партийной линии ставится выше идеологических разногласий.

Амарсайхан, бывший мэр Улан-Батора и бывший заместитель премьер-министра, все еще не оправился от скандала, связанного с неэффективным управлением городскими и национальными фондами экстренной помощи во время пандемии. У него нет достаточного авторитета, чтобы бросить вызов Учралу, поэтому он решил выждать удобного момента.

Самым загадочным было отсутствие Нямбаатара Хишгээ, нынешнего мэра Улан-Батора, который публично поддержал Учрал. У 47-летнего Нямбаатара есть свои амбиции, но он осознаёт, что Учрал пользуется поддержкой старейшин. Выступить против него означало бы раскол среди городских избирателей партии и снизить шансы Нямбаатара на будущих выборах.

Короче говоря, старая гвардия МНП скоординировала действия, чтобы расчистить поле для Учрала. Им нужен был единый фронт, чтобы показать избирателям, что партия больше не разделена. Для тяжеловесов неучастие в гонке в этом месяце не было признаком слабости — это был обдуманный шаг, позволивший им защитить свою власть, одновременно позволив Учралу взять на себя инициативу в проведении реформ.

Грядущие риски: реформа или фасад?

Председательство Учрала начинается многообещающе, но его поджидает опасность. «Единство» МНП хрупкое: фракция стабильности и фракция развития сходятся во мнениях лишь в вопросе необходимости победы на выборах. Реформы Учрала — ограничение сроков полномочий, цифровая прозрачность, антикоррупционные проверки — будут противоречить желанию старейшин удержать власть. Если он смягчит свои предложения по поддержанию мира, он рискует потерять доверие молодых избирателей. Если же он будет слишком настойчив, он может расколоть партию.

Экономика Монголии также представляет собой минное поле. Рост Монголии зависит от горнодобывающей промышленности (80% экспорта), что делает страну уязвимой к колебаниям мировых цен на сырьевые товары. Урановый проект «Орано» (запуск добычи запланирован на 2028 год) и торговое соглашение ЕАЭС являются шагами на пути к диверсификации, но потребуются годы, чтобы они принесли плоды.

Давние проблемы продолжают препятствовать прогрессу. Коррупция отпугивает иностранные инвестиции в чистую энергетику. Медно-золоторудное месторождение Оюу-Толгой, открытое в 2001 году и наращивающее подземную добычу с 2023 года, по прогнозам, будет обеспечивать до 30 процентов ВВП Монголии к 2030 году, но оно подверглось критике за высокие капитальные затраты и ограниченную краткосрочную финансовую отдачу. Учрал избегает призывов к пересмотру условий, опасаясь, что это нанесет ущерб инвестиционной репутации Монголии. Это прагматичный выбор, который может оттолкнуть сельских избирателей.

В краткосрочной перспективе Учрал должен реализовать бюджет 2026 года, принятый парламентом 12 ноября. Он включает в себя популярные меры — повышение заработной платы учителей на 742 000 монгольских тугриков до 2.8 миллиона тугриков в год, а также 15-процентное повышение заработной платы работников здравоохранения и увеличение пенсий и социальных субсидий на 8.6–20 процентов. Однако эти достижения финансируются за счет существенных сокращений: 990.169 млрд тугриков на текущие расходы и 361.1382 млрд тугриков на капитальные расходы, включая 50-процентное сокращение новых инфраструктурных проектов и строительства дорог.

Геополитика добавляет ещё один уровень риска. Стратегия Монголии в отношении «третьего соседа» основана на балансе между Китаем (главным торговым партнёром), Россией (ключевым поставщиком энергоносителей) и Западом (источником инвестиций и «мягкой силы»). Роль Учрала в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2» станет испытанием для этого баланса. Этот трубопровод мог бы приносить Монголии сотни миллионов долларов в год в виде транзитных сборов, но он также усиливает зависимость от России и Китая, потенциально отталкивая Запад.

Однако самый большой риск заключается в том, что программа реформ Учрала превратится в фасад. МНП и раньше обещала принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, однако в итоге ее целью были лишь чиновники низшего звена, а элита оставалась под защитой.

Если Учрал не привлечет к ответственности высокопоставленных лиц, связанных с угольными скандалами, общественное доверие рухнет. «Монголы так часто слышали слово «реформа», что стали циничными», — сказал аналитик. «Учралу нужно сажать людей в тюрьму — настоящих людей, а не козлов отпущения, — иначе он станет очередным политиком из МНП».

Когда 16 ноября Дворец спорта «Буян-Ухаа» опустел, Учрал оказался в центре политического будущего Монголии. Его председательство — это своего рода авантюра для МНП: ставка на то, что молодой, «чистый» технократ сможет оживить партию, погрязшую в скандалах. Для Монголии это шанс вырваться из порочного круга зависимости от ресурсов и коррупции, которые сдерживали ее развитие.

Успех Учрала будет зависеть от двух вещей: его способности перехитрить старую гвардию МНП и его готовности осуществить ощутимые перемены. Если ему удастся реализовать свою стратегию E-4, вывести экономику за рамки горнодобывающей промышленности и призвать элиту к ответственности, он сможет изменить политический ландшафт Монголии. В противном случае упадок МНП продолжится, и Монголию может ожидать политическая нестабильность.

автор: Сумъяа Чулуунбаатар — экономист и эксперт по международным вопросам. В настоящее время Сумъяа работает внештатным научным сотрудником в Институте международных исследований Монгольской академии наук.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения