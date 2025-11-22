экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
// Госдума РФ

CentralAsia (CA) -  Только 19% детей мигрантов были зачислены в российские школы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Основными барьерами стали недостаточное знание русского языка и ошибки в оформлении документов.

«После требований предъявить документы и сдать экзамен по русскому языку только 19% детей смогли поступить в школы», - сказал Музаев. Он отметил, что более 80% заявителей не справились с этими условиями.

С 1 апреля 2025 года все дети мигрантов обязаны проходить тест на знание русского языка для поступления в российские образовательные учреждения.

По данным на сентябрь, большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка. Всего за пять месяцев подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление, к экзамену допустили чуть более 8 тыс. детей, из которых половина не справилась с заданиями.

